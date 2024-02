Nõmmel avati olümpiavõitja Jüri Tarmaku bareljeef

Säravale vilistlasele pühendatud mäletustähis asub Nõmme Gümnaasiumi spordihoone fuajees kahe meetri ja 23 sentimeetri kõrgusel. Just selle tulemusega võitis Tarmak 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel kuldmedali, ületades rulltehnikat kasutades lati.

Bareljeefi autor on skulptor Mati Karmin. Idee sai teoks koolipere ja vilistlaste eestvedamisel. Õpilastel on nüüd lihtsalt näha ja tunnetada, et kui kõrgelt Tarmak olümpiakulla võitmiseks lati ületas.