Kaspar Koort: Elevandiluuranniku võit näitas Aafrika jalgpalli müstikat

"Kui me nüüd vaatame, mida enne turniiri räägiti, siis tegelikult oli Elevandiluurannik kahtlemata enne turniiri üks suurtest favoriitidest. Arvestades nende koosseisu ja seda, et turniir toimus Elevandiluurannikul," lausus Aafrika jalgpalli ekspert ja Õhtulehe ajakirjanik Kaspar Koort ERR-ile.

"See, mis juhtus alagrupiturniiril, kus nad said kaks kaotust ja teine tuli lausa 0:4 selliselt toredalt koondiselt nagu Ekvatoriaal-Guinea - siis oli tõesti nende saatus juuksekarva otsas ja kaheksandikfinaali pääsesid viimasel sekundil. Aga see, mis juhtus edasi ja et nad sinna finaali välja purjetasid ja seal ka asja ära võitsid, on kindlasti muinasjutt."

Alagruppide kolmandate kohtade võrdluses viimasena 16 hulka jõudnud Elevandiluurannik loobus sõelmängude eel peatreener Jean-Louis Gasset' teenetest ja määras tema asemele kohusetäitjaks kohaliku mehe Emerse Fae.

"See on eriline lugu ja mõnes mõttes näide, mis seal Aafrikas toimuda võib. Aafrika jalgpalli müstilisem pool. Elevandiluuranniku prantslasest peatreener Gasset lasti lahti enne seda, kui polnud veel päris kindel, kas nad alagrupiturniiri järel välja langevad või mitte," kommenteeris Koort.

"Teistpidi võib ka nii arvata, et kui nad poleks peatreener Gasset'd lahti lasknud, siis kaheksandikfinaalis Senegali vastu poleks Elevandiluurannikul olnud mingit varianti. Aga Emerse Fae juhendamisel - koondise kunagine poolkaitsja, kes sai nüüd ajutisel kombel peatreeneriks - hakkasid asjad ootamatult ägedalt minema. Elevandiluuranniku inimeste jaoks ilmselt ka."

Kõigepealt alistati kaheksandikfinaalis penaltiseeria järel Senegal, siis veerandfinaalis lisaajal Mali ja poolfinaalis juba normaalajal tulemusega 1:0 Kongo DV. Finaalis Nigeeriaga oldi esimese tunni järel 0:1 taha, aga lõpuks võideti Franck Kessie ja Sebastien Halleri väravatest 2:1.

Elevandiluuranniku jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Koorti sõnul oli sõelmängudes tegemist nii emotsionaalse kui ka taktikalise muutusega. "Fae on Elevandiluurannikult pärit, see on tema riik. Ta ei ole suvaline Prantsusmaa peatreener, kelle jaoks Elevandiluuranniku koondis on üks järjekordne linnuke CV-s. Tema jaoks oli see koduriik ja selle esindamine ja suutis seda ka mängijatele selgeks teha. Et mängime kogu rahva hüvanguks ja auks," ütles ta.

"Aga ta tegi ka mänguliselt väga olulisi asju teistmoodi. Tegi koosseisulisi vangerdusi ja olulisi ümberkorraldusi ka taktikas. See see edu võtti lõppkokkuvõttes ka oli. Üks asi oli kindlasti see, et Elevandiluuranniku tugev keskpoolkaitsjate kolmik koosseisus Franck Kessie, Ibrahim Sangare ja Seko Fofana - nad on kõik väga head mehed, aga Gasset' käe all see asi ei toiminud neil üldse. Vahed nii ründeliini kui ka kaitseliiniga olid kogu aeg paigast ära ja meeskond oli tasakaalust väljas."

"Fae võttis kätte ja võttis sellise lükke, et asendas ühe keskpoolkaitsjatest vanameister [Jean Michael] Seriga, kes nii väga rünnakule ei tikkunud, vaid hoidis asju seal taga korras. See oli kindlasti üks asi, mis oli taktikaliselt üks edu võtmetest," tähtsustas Koort.

"Teine asi, mida ei tohi ka tegelikult alahinnata, on see, et alagrupiturniiril ei saanud Elevandiluurannik vigastuste tõttu kasutada kaht olulist mängijat: ääreründajat Simon Adringat, kes mängib klubijalgpalli Inglismaal Brightonis ja keskründajat Sebastien Halleri."

"Väikestviisi hakkasid play-off'is mänguminuteid koguma ja kogusid nii, et finaalis kaks resultatiivset söötu andnud Adringa valiti turniiri parimaks noormängijaks ja Haller lõi võiduvärava finaalis ja poolfinaalis," lausus Koort. "Nende meeste lisandumine oli ka kindlasti väga oluline, mis aitas Elevandiluurannikul seda muinasjuttu korraldada."

1957. aastast toimuva Aafrika Rahvuste karika on Elevandiluurannik võitnud nüüd kolm korda: varasemalt ka 1992. ja 2015. aastal. Sama palju on tiitleid Nigeerial. Rohkem on suutnud esikohale tulla Egiptus (7), Kamerun (5) ja Ghana (4).