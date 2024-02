Henri Treial krooniti Belgia karikavõitjaks

Karikafinaalis alistas Roeselare 3:1 (25:17, 25:27, 25:16, 25:12) Meneni meeskonna. Treial sai tavapäraselt kirja täismängu ja panustas 10 punkti (+6). Võitjate parim oli 19 punktiga Seppe Rotty. See oli eestlasest temporündajale juba sel hooajal teine karikas, sest sügisel võideti ka Belgia liigakarikas, vahendab Volley.ee.

Prantsusmaa meeste meistriliigas pidi Märt Tammearu tööandja Tours tunnistama Tourcoingi 3:2 (17:25, 21:25, 25:19, 25:18, 22:20) paremust. Tammearu kaasa ei teinud. Ardo Kreek ja Arago de Sete said kirja 3:2 (25:18, 10:25, 17:25, 25:20, 17:15) võidu St-Nazare´i üle, eestlasest tempomees samuti seekord ei mänginud. Tabelis on Tours 39 punktiga neljas ja Sete 26 punktiga 11.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas teenis Kristiine Miileni koduklubi Nancy Vandoeuvre 3:2 (12:25, 17:25, 25:16, 25:22, 16:14) võidu Venelles' üle. Miilen kahe geimiga skoori ei avanud. Carmel Vares ja RC Cannes pidid tunnistama Pariisi Levallois' 3:0 (25:20, 25:19, 25:19 paremust, Vares panustas osalise mänguajaga 5 punkti (-2). Liigatabelis asub Nancy 42 punktiga kolmandal kohal ja Cannes on 13 punktiga 11.

Bulgaaria naiste kõrgliigas sai 3:2 (25:22, 22:25, 25:15, 221:25, 15:11) võidu Melissa Varlõgina tööandja CSKA, alistades Sofia Levski. Tabelis on CSKA 20 silmaga teine.

Bulgaaria meeste kõrgliigas peeti kahe vooru kohtumised. Markus Uuskari ja Dobrudzha 07 said esmalt 3:0 (27:25, 25:23, 25:16) jagu Rakovski meeskonnast, Uuskarilt oma klubi parimana 19 punkti (+6; mh 5 serviässa). Seejärel tuli aga tunnistada Pirini 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) üleolekut, Uuskari panustas selles mängus resultatiivseimana 11 punkti (+5). Markkus Keel ja Cherno More said esimeses mängus 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:19) võidu Ivkoni üle, Keel tõi lisaks Cherno More rünnakute juhtimisele ka 1 punkti (-2). Teises kohtumises jäädi 1:3 (21:25, 25:20, 22:25, 22:25) alla Sofia Levskile, Keel sai taas kirja täismängu ja tõi ka 2 punkti (+2). Tabelis asub Cherno More 19 silmaga kaheksandal ja Dobrudzha 14 punktiga 11. kohal.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Santa Croce Kemas Lamipel viimati 2:3 (23:25, 25:17, 21:25, 25:22, 18:20) kaotuse Cantult. Allik sekkus hetketi ja skoori ei avanud. Tabelis asutakse 26 punktiga kaheksandal positsioonil.

Argentina kõrgliigas pidas Kevin Saare koduklubi kolm kohtumist, kui tema tööandjaks olev UPCN Voley Club teenis kaks võitu ja ühe kaotuse. Esmalt jäädi 2:3 (25:18, 25:23, 25:27, 23:25, 12:15) alla Club Ciudad de Buenos Airesele, Saarelt 8 punkti (+4). Seejärel alistati 3:1 (21:25, 25:22, 25:19, 25:21) Club Atlético Once Unidos, eestlasest nurgaründaja ühe geimiga skoori ei teinud. Kolmandas mängus saadi kirja 3:2 (25:9, 27:29, 24:26, 25:15, 15:10) võit Club Atlético River Plate vastu, Saar selles kohtumises ei mänginud. Tabelis asub UPCN 35 silmaga kolmandal real.

Rumeenia meistriliigas sai võidurõõmu tunda Robert Viiberi koduklubi Bukaresti Steaua, saades 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 25:23) võidu Timisoara Ülikooli üle. Viiber sekkus hetketi. Peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi koduklubi Zalau pidi tunnistama Bukaresti Rapidi 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:21) paremust. Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona sai kirja 3:1 (25:19, 20:25, 25:20, 25:18) võidu Baia Mare vastu. Liigatabelis asub Brasov 45 punktiga esikohal, Steaua on 31 punktiga viies ja Zalau 22 silmaga kaheksas.

Austrias jätkus Mihkel Varblase ja Innsbrucki Hypo Tiroli edukas hooaeg, kui viimati saadi 3:1 (25:12, 25:20, 22:25, 25:20) jagu Raiffeisenist. Varblane panustas vähese mänguajaga 3 punkti (+2). Tabelis ollakse 50 punktiga esimesed.

Saksamaa meistriliigas sai Robert Tähe ja Timo Tammemaa tööandja Berliini Recycling Volleys eelmisel nädalal 2:3 (25:21, 21:25, 25:14, 22:25, 13:15) kaotuse Dachault. Täht tõi 6 punkti (-6), Tammemaa panustas 3 punktiga (+1). Tabelis asub Berliin 47 punktiga esikohal.

Tšehhis said Silver Maar ja Libereci Dukla 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:22) võidu Brno üle. Maar seekord ei mänginud. Tabelis asub Liberec 47 punktiga kolmandal real.

Horvaatia meistriliigas sai Sten Perilluse tööandjaks olev MOK Mursa – Osijek nädala esimeses kohtumises 3:2 (31:33, 29:31, 25:21, 25:23, 15:12) võidu Rovinji üle, Perillus ei mänginud. Teises mängus alistati 3:0 (25:16, 25:16, 25:18) Split, Perillus taaskord kaasa ei teinud. Tabelis asub eestlase tööandja 34 punktiga neljandal real.