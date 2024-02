Norra niigi nimekas suusaseltskond täienes veel ühe pjedestaalimehega

Kanadas Canmore'is jätkuval murdmaasuusatamise MK-etapil said norralased pühapäevases meeste 20 km ühisstardist klassikatehnikasõidus kolmikvõidu, kuid pjedestaali viimasele astmele mahtus seekord uus nimi. Naiste samal distantsil võidutses Frida Karlsson.

MK-sarjas viimati detsembri alguses Gällivares võidutsenud 33-aastane Golberg edestas finišiheitluses Johannes Hösflot Kläbot 0,2 sekundiga. Kolmandaks tuli oma MK-karjääri jooksul esmakordselt pjedestaalile jõudnud 27-aastane Mattis Stenshagen (+0,5), kes edestas MK-sarjas üldliidrit Harald Östberg Amundseni kõige napimalt, 0,1 sekundiga.

"Ühisstardist sõidud on alati põnevad. See on närviline ja sa ei tea iial, mis hakkab juhtuma, seega oli mu plaan kogu aeg ees püsida. Olin pärast reedet veidi ebakindel, aga olin nüüd tagasi," rääkis reedeses ühisstardist 15 km vabatehnikasõidus 28. kohaga leppima pidanud Golberg.

Sarnase võidu sai Golberg ka mullu Planica suusaalade MM-il, kus ta edestas 50 km klassikasõidus Kläbot samuti finišijoonel ning võitis siis oma karjääri neljanda MM-kulla. "See oli justkui meenutus Planicast. Kläbot sellist tüüpi võistluses võita on suurepärane. Planicas sain esimeseks, kes teda ühisstardist sõidus võitnud ja olen siiani ainus: nüüd olen seda teinud kaks korda," lõõpis Golberg finišis.

Alvar Johannes Alev kaotas 4.11 ja sai 47. koha, Christopher Kalev jäi koondisekaaslasest maha 20 sekundiga ning sai 51. koha.

Jaanuaris Oberhofis enam kui aastapikkuse võiduootuse lõpetanud rootslanna Frida Karlsson kordas kolm nädalat hiljem taas ühisstardist sõidu võitu, kui edestas finišiheitluses soomlannat Kerttu Niskaneni. Duo eraldus kuuepealisest juhtgrupist kolm kilomeetrit enne lõppu ning rootslanna võttis Niskaneni ees lõpuks 1,6-sekundilise võidu.

"Keskendusin täna Kerttuga samas tempos püsimisele, sest ta oli väga-väga tugev. See oli tõeline võitlus, mis oli väga lahe. Mul on hea meel, et mul oli finišiks natuke rohkem energiat säästetud," sõnas Karlsson.

Kolmandale kohale käinud heitluses edestas Heidi Weng (+8,1) kaasmaalannat Astrid Öyre Slindi 0,3 sekundiga, esikuuikusse mahtusid veel ka Ebba Andersson ja Teresa Stadlober. Laupäevases sprindis MK-karjääri parima, 21. koha saanud Mariel Merlii Pulles starti ei tulnud.