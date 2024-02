Flora sai treeningmängus viienda järjestikuse kaotuse

Avapoolaeg lõppes Flora 1:0 võiduga, kui teisel üleminutil realiseeris Konstantin Vassiljev Thomas Agyepongi põhjustatud penalti, vahendab Soccernet.ee. Pärast vaheaega keeras Paide kaotusseisu kiiresti eduks - Henrik Ojamaa tsenderduse järel oli 50. minutil täpne Robi Saarma ja kolm minutit hiljem jättis Saarma palli karistusalas Andre Frolovile, kes leidis üles tagumise nurga.

62. minutil suurenes Paide edu kaheväravaliseks, kui hiljuti Levadiast Ivan Stojkovici käe alla liikunud Patrik Kristal lõi uue meeskonna eest esimese tabamuse. 89. minutil õnnestus Mark Anders Lepikul üks koll tagasi lüüa, ent viigistamiseks jäi Floral ajast puudu.

Flora on sel aastal pidanud kuus treeningkohtumist. Kui esimene matš Liepaja vastu võideti 3:1, siis pärast seda on tunnistatud vaid kaotuseid - 0:3 Tallinna Levadiale, 0:2 Valmierale, 1:3 Jelgavale, 1:6 Läti valitsevale meistrile RFS-ile ja nüüd 2:3 Paidele. Paide on pidanud viis kontrollmängu, millest saadi esimene võit. Soomes kaotati 0:3 SJK-le, seejärel tehti kaks viiki - 3:3 Turu Interiga ja 0:0 Liepajaga. Flora-kohtumise eel alistuti 1:4 RFS-ile.