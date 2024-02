NBA-debüüti ootav Henri Drell tegi USA-s karjääri parima mängu

Drell viibis pühapäeval väljakul 32 minutit ja viskas selle ajaga koguni 38 punkti (visked väljakult 13/22, kaugvisked 6/13, vabavisked 4/4), võttis 12 lauapalli, andis neli resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja kaks pallikaotust. See tähistab ühtlasi tema karjääri parimat individuaalset sooritust.

Adama Sanogo toetas Drelli 24 ja Onuralp Bitim 18 silmaga, Raptorsi resultatiivseim oli 24 punkti visanud Kobi Simmons. Windy City on idakonverentsis kuue võidu ja 11 kaotusega 13. kohal, Raptors on võitnud viis kohtumist ja on tabeli punaseks laternaks.

Drell on sel hooajal Bullsi tütarklubi eest teinud kaasa 14 mängus, kus tema keskmisteks on 13,4 punkti, 7,6 lauapalli, 1,5 vaheltlõiget, 1,3 viskeblokeeringut ja 2,4 resultatiivset söötu.

Chicago Bulls peab NBA-s järgmise kohtumise 13. veebruaril, kui külla sõidetakse Atlanta Hawksile. Kaks päeva hiljem mängitakse võõrsil Cleveland Cavaliersiga ning siis võõrustatakse 23. veebruaril pärast Tähtede mängu nädalavahetust idakonverentsi liidrit Boston Celticsit.

Drell on mitmel korral pääsenud "suure" Bullsi pingile, aga mänguaega pole ta veel teeninud. Kui see juhtub, saab temast Martin Müürsepa järel teine NBA-s väljakul käinud Eesti korvpallur.