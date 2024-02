Kalev tegi Läti klubi vastu tugeva avapoolaja, aga jäi teisel hätta

Kalev viskas juba avaveerandil 27 punkti ja läks teise perioodi alguses pärast Toomas Raadiku tabavat kaugviset nelja punktiga ette. Kodumeeskond juhtis veel enne vaheajale minekut 43:41, aga teise veerandaja lõpus ja kolmanda alguses tegi Ogre 22:2 vahespurdi ja kümnest punktist lähemale Kalev enam ei jõudnudki.

Andris Misters viskas lausa 32 resultatiivset söötu andnud Läti klubi kasuks 24 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis viis korvisöötu. Kristaps Mediss lisas 19 punkti ja Andrew Corum 17 punkti, kümme lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Eesti klubi parimad olid 15 punkti visanud Daquan Lilly ja 13 punkti lisanud Mark-Andreas Jaakson, Bailey Joel Hardy arvele jäi 12 punkti, kuus lauapalli ja viis korvisöötu.

Kolm viimast mängu kaotanud Kalev on kolme võidu ja 20 kaotusega tabelis eelviimasel ehk 15. kohal, Ogre on võitnud neli järjestikust kohtumist ning on 13 võidu ja üheksa kaotusega seitsmendal kohal.