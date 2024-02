Arsenal sai ajalooliselt suure võõrsilvõidu

Arsenal haaras William Saliba, Gabrieli, Bukayo Saka ja Leandro Trossardi väravate järel vaheajaks 4:0 edu, teisel poolajal lisas Saka oma teise tabamuse ning lõppskoori vormistas ilusa kauglöögiga oma endise klubi vastu Declan Rice.

West Ham pole Premier League'i ajastul ehk alates 1992. aastast koduväljakul nii suurt kaotust saanud, hooajal 1963/64 kaotas Londoni meeskond Blackburnile 2:8. Arsenali jaoks on see Premier League'is saadud suurimaks võõrsilvõiduks, 1935. aasta detsembris alistati külalismeeskonnana Aston Villa 7:1.

52 punkti kogunud ning neljanda järjestikuse võidu teeninud Arsenal on tabelis kolmandal kohal, Liverpoolil on 54 ja mängu vähem pidanud Manchester Cityl samuti 52 punkti. West Ham pole sellel aastal liigas veel võidurõõmu maitsnud, kui on viimasest seitsmest mängust viigistanud neli ja kaotanud kolm.