Rõbakina võitis Abu Dhabis hooaja teise tiitli

Maailma viies reket realiseeris tund ja 11 minutit kestnud kohtumise jooksul oma kümnest murdepallist kuus ning võitis oma esimeselt servilt 70 protsenti mängitud punktidest. WTA edetabelis 14. kohal olev Kasatkina tegi mängu jooksul üheksa topeltviga.

Tunamullune Wimbledoni slämmiturniiri võitja on oma karjääri jooksul nüüd võitnud kokku seitse tiitlit, tänavu oli triumf Abu Dhabis talle teiseks. Ka Brisbane'is võidutsenud Kasahstani esireket on sel aastal võitnud 11 ja kaotanud kaks matši, enim, 13, on suutnud Jelena Ostapenko.

Mõlemad finalistid liiguvad Abu Dhabist edasi Dohasse, kus uuel nädalal algab hooaja esimene WTA 1000 turniir. Rõbakina on avaringis vaba, Kasatkina kohtub juba esmaspäeval kaasmaalanna Anastasia Pavljutšenkovaga.