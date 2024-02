TÄNA OTSE | Hüppemäel säranud Ilves jahib kolmandat pjedestaalikohta

Ilves kandus pühapäevasel hüppevõistlusel 100,5 meetri kaugusele, teenis sellega 129,2 punkti ja saavutas kolmanda koha.

"Minu nädalavahetus on siiani midagi müstilist ja erilist olnud. Kodupubliku ees on väga äge võistelda," rääkis Ilves hüppevõistluse järel. "Kõiki kolme hüpet on väga raske omavahel võrrelda, sest olud on igal päeval erinevad olnud. Täna oli kõige stabiilsem tuul ja suutsin seda ära kasutada. Kokkuvõttes sain töö hästi tehtud."

Eestlasest rohkem punkte kogusid vaid MK-sarja üldliider norralane Jarl Magnus Riiber (103 m; 135,2 p) ja austerlane Stefan Rettenegger (99 m; 129,8 p). Neljas oli sakslane David Mach (101,5 m; 129 p) ja viies austerlane Thomas Rettenegger (97 m; 128,8 p).

Ilves stardib suusarajale Riiberist 24 ja Retteneggerist kaks sekundit hiljem. 10 km pikkusele murdmaasõidule antakse start kell 14.00. Võistlusele saab kaasa elada ETV või ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne võistlust:

Kristjan Ilves tegi reedel kodupubliku ees hooaja parima esituse ning kordas laupäeval oma reedest tulemust, saavutades taas teise koha. Eestlasele oli see karjääri kaheksandaks pjedestaalikohaks MK-sarjas. Mõlemal päeval edestas Ilvest üksnes MK-sarja üldliider norralane Jarl Magnus Riiber, kes jahib pühapäeval kümnendat järjestikust etapivõitu.

MK-sarja üldarvestuses edestab Riiber (1570 punkti) pühapäevase võistluspäeva eel lähimat konkurenti Stefan Retteneggerit 439 silmaga. Austerlasele järgnevad norralane Jörgen Graabak (1113 p), koondisekaaslane Johannes Lamparter (1040 p) ja Ilves (848 p).

Meeste hüppevõistlus saab alguse kell 11.00 ning 10 km pikkusele murdmaarajale starditakse kell 14.00.