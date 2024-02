Norman Vahtra tuli Colombia velotuuri etapil seitsmendaks

Cavendish edestas grupifinišis Colombia rattureid Fernando Gaviriat (Movistar Team) ja Nelson Andres Sotot (Petrolike). Vahtra teenis 7., Rait Ärm 14., Markus Pajur 70., Martin Laas (+1.09) 114., Martti Lenzius (+13.54) 129. ja Lauri Tamm (+13.54) 131. koha.

Seejuures ei olnud sprinterite jaoks tegemist lihtsa etapiga, sest raja esimesed 75 kilomeetrit olid väga mägised ja tempo pandi kohe peale. "Kui esimesed jooksikud minema said, siis lasti natuke järele, ent kui trass uuesti raskemaks muutus, tõmmati hoog taas üles ja sprinterid jäeti maha," kirjeldas Eesti maanteeratturite koondise treener Alo Jakin

"Enne viimast tõusu oli Eesti mehi ette jäänud kolm. Kahjuks Laas kukkus etapi keskel ja oli sunnitud pikemalt seisma jääma. Kuna kohtunikud ei lubanud sõidu ajal ravi anda, siis läks tal kõvasti aega enne, kui enda ees olnud grupi uuesti kätte sai, kus olid ka teised sprinterid."

"Vahepeal tundus, et nende päev ongi tehtud ja meile avaneb seeläbi võimalus tulemust teha, kuna kiiremad jalad olid maha jäänud," jätkas Jakin. "Aga nad suutsid siiski uuesti ette järele sõita. Seejärel oli selge, et sprinterid said oma tahtmise ja tuleb suur grupifiniš. Meie mängisime oma kaardid Normani peale, sest finiš oli allamäge. Me ei suutnud Astana rongile vastu saada, aga meie meeste lahti vedamine oli üsna hea ja nad tulid selle ülesandega taas toime. Nüüd on vaja jalgu, millega selliseid olukordi realiseerida."

Velotuuril jääb sõita kaks etappi. Liidrina jätkab Colombia rattur Rodrigo Contreras (Nu Colombia), kellele järgneb kaasmaalane Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team; +0.04) ja itaallane Andrea Piccolo (EF Education – EasyPost; +0.11). Pajur (+9.59) on kokkuvõttes 68., Ärm (+22.31) 94., Vahtra (+29.52) 111., Laas (+31.01) 112., Lenzius (+49.16) 128. ja Tamm (+1:00.46) 129. kohal.

Laupäeval on velotuuril kavas 138,3-kilomeetrine etapp finišiga Alto del Vino otsas (30,2 km; 5,7%).