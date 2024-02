MM-i viies Bendika: olen näinud ka teisi emasid pärast sünnitamist hästi võistlemas

32-aastane sportlane sõnas, et lootis sellest asjaolust kasu. "Ma olen näinud teisi noori emasid pärast sünnitamist hästi võistlemas, nii et lootsin, et sama toimib ka minu puhul," lausus ta väljaandele Aftonbladet. "Ma soovisin sama. Olen superõnnelik. See tundub fantastiline."

Bendika ja tema endisest laskesuusatajast kaasa Ilmars Bricise poeg Emils on Nove Mestos koos emaga kaasas. Võistluste ajal hoolitsevad järeltulija eest vanavanemad. "Imeline on olla sportlane ja ema. Loomulikult esitab see väljakutseid, aga omada peret on võrratu tunne," lisas lätlanna.

Bendika naases sünnitamise järel võistlustulle juba hooaja esimesel etapil Östersundis, kui tuli sprindis 36. kohale. "Päevaplaani tuleb lapse järgi palju muuta, aga tunneme ennast hästi," sõnas ta toona intervjuus ERR-ile. "See muutus on olnud hea ja naudin seda täielikult."

"Ma olen alati imetlenud laskesuusatajaid, kes on emaks saanud. Nüüd olen ise üks nendest. See on mul mõttes olnud mitu aastat ja nüüd tundsin, et oli õige hetk."

Viies koht tähistab Bendika karjääri parimat tulemust MM-idelt. Varem on ta olnud kahel korral - 2020. aastal jälitussõidus ja 2021. aastal ühisstardist sõidus - üheksas.