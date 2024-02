VAATA OTSE | Kristjan Ilves alustab Otepääl murdmaasõitu liidrikohalt

Hüppemäel haaras liidrikoha Kristjan Ilves, kes lendas 97 meetri kaugusele ja mitmed konkurendid sooritasid veel pikemad hüpped, kuid eestlast soosisid stiili- ja kompensatsioonipunktid.

"Tunnen, et olen täna üsna enesekindel. Ma lihtsalt teen seda, mida tunnen, et teen kõige paremini," lausus ta pärast hüppevooru. "Oli natuke närviline, sest märkasin, et tingimused on väga keerulised. Äratõukel ei tundnud, et mul oleks parimad tingimused, aga tulin toime."

Murdmaarajale stardib eestlane viis sekundit enne austerlast Johannes Lamparterit. Kümne sekundi pärast saavad lähte norralane Jarl Magnus Riiber ja austerlane Thomas Rettenegger.

Vähem kui 40 sekundit kaotavad eestlasele enne suusasõitu ka austerlased Stefan Rettenegger (+0.12), Franz-Josef Rehrl (+0.27) ja Martin Fritz (+0.29) ning sakslane Johannes Rydzek (+0.34).

Seejuures sai pikima hüppe kirja Stefan Rettenegger, kes lendas 102,5 meetri kaugusele.

Enne võistlust:

Reedel toimunud ühisstardist võistlusel tegi Kristjan Ilves hooaja parima tulemuse, olles norralase Jarl Magnus Riiberi järel ja austerlase Johannes Lamparteri ees teine.

Laupäeval asub starti 49 kahevõistlejat, nende seas ka Ilves.

MK-sarja üldarvestuses hoiab Ilves hetkel 758 punktiga viiendat positsiooni. Teda edestavad Riiber (1470), austerlane Stefan Rettenegger (1061), norralane Jörgen Graabak (1058) ja Lamparter (960).