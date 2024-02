Saalijalgpalli meistriliigas said võidu tartlased

Esimese poolaja 5:0 ja kogu mängu 6:2 võitnud tartlaste kasuks lõi kaks väravat Andre Väin. Kaotajate mõlemad väravad kanti Mihhail Šrubkovski arvele.

Narva United FC lõpetas põhiturniiri 16 punktiga viimasel play-off'i viival ehk kuuendal kohal. Tartlased tõusid tabelis 30 punktiga kolmandaks, kuid nende lõppkoht on veel lahtine.

14. vooru esimestes mängudes said kolmapäeval võidu Jõhvi FC Phoenix (alistas 10:6 FC Jõgeva Wolves) ja Viimsi FC (võitis Rummu Dünamot 10:2).

14. vooru ja põhiturniiri viimane mäng peetakse laupäeval, kui Sillamäel on vastamisi kohalik FC NPM Silmet ja Tallinna FC Bunker Partner. Kui FC Bunker Partner on endale põhiturniiri võidu juba kindlustanud, siis FC NPM Silmetile oleneb viimasest mängust, kas põhiturniir lõpetatakse kolmandana või neljandana. Kolmandaks tõusmiseks on neil vaja viimane mäng võita.

Paremusjärjestus (13-14/14): 1. Tallinna FC Bunker Partner 33, 2. Viimsi FC 32, 3. Tartu Vald/Ravens Futsal 30, 4. Sillamäe FC NPM Silmet 28, 5. Jõhvi FC Phoenix 17, 6. Narva United FC 16, 7. Rummu Dünamo 6, 8. FC Jõgeva Wolves 0 punkti.

Veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiril kolmanda ja kuuenda ning neljanda ja viienda koha saanud meeskonnad. Ühe osapoole kahe võiduni peetavad meistriliiga veerandfinaalide esimesed mängud on kavas veebruarikuu viimasel nädalavahetusel.

Enne veerandfinaale peetakse Jõhvis 17. ja 18. veebruaril nelja meeskonna osavõtul karikavõistluste finaalturniir.