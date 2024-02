Kanada imelaps lõpetas Ledecky 13 aastat kestnud valitsusaja

McIntosh sai neljapäeval kirja aja 8.11,39, parandades enda isiklikku rekordit ligi üheksa sekundiga. Teiseks jäänud Ledeckyt edestas ta peaaegu kuue sekundiga. Ühtlasi sai noorest kanadalannast sel distantsil ajaloo teiseks kiireimaks naiseks, 16 esimest aega kuuluvad Ledeckyle.

26-aastane ameeriklanna on enam kui kümne aasta jooksul 800 meetri vabaltujumist täielikult domineerinud: ta on sel distantsil kolmekordne valitsev olümpiavõitja ja kuuekordne valitsev maailmameister, viimati ei suutnud ta finaalujumist võita 2010. aastal 13-aastasena. 13 aasta jooksul on maailmarekordinaine pidanud kellegi teise paremust tunnistama üldse vaid ühel korral, kui 2019. aasta MM-il jäi ta eelujumises Leah Smithile alla 19 sajandikuga.

Nii McIntosh kui Ledecky jätavad pühapäeval Dohas algavad maailmameistrivõistlused vahele.