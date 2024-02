Endine Eesti koondise ründaja taasliitus kodulinna klubiga

Tuleviku tegevjuhi Rihard Reimaa sõnul on Kaimar Saagi liitumine Tuleviku esindusmeeskonnaga väga oluline täiendus, sest mehe kogemustepagas nii mängija kui treenerina on Viljandis väga oodatud. "Loodame väga, et Kaimari unikaalne kogemus nii välisklubidest kui kodumaiste tippude juurest annab meie noortele juurde tahtmist kõrgemale pürgida ning unistuste nimel veel rohkem pingutada," ütles Reimaa.

Saag ise ütles, et kui tänavuseks jalgpallihooajaks Eesti kõige kõrgemalt tasemelt erinevatel põhjustel enam ühtegi "päris seda õiget" pakkumist ei tulnud, siis ei pidanudki enam palju kaaluma. "Süda lihtsalt kutsus Viljandisse," ütles Saag ja tõdes, et kuigi aastate jooksul on pallitud mitmetes välisriikides ning ka Eesti erinevates linnades, siis sellist missioonitunnet nagu Viljandi klubi vastu, pole Eestis kuskil mujal tekkinud. "Proovin nüüd koos Indreku, Rihardi, klubi värske juhatuse ja kogu esindusmeeskonnaga anda parima, et Viljandi jalgpallil järjest paremini läheks ja aastatega õpitud kogemused väärikalt edasi saaks kantud," lisas Saag.

Esindusmeeskonna peatreener Indrek Ilves on liitumise lõplikku otsust oodanud juba detsembrikuust saati ning on värske täienduse üle siiralt õnnelik. "Juba selle lühikese aja jooksul, mis Kaimar koos meiega treeninud on, on näha tema suurt pühendumist ja ambitsiooni meeskonda arendada," ütles Ilves. Ta rõhutas, et Kaimari mängiva abitreeneri positsioon annab kindlasti mõtteainet kogu esindusmeeskonna taustasüsteemile, sest kahe rolli sujuv ühildamine on põnev väljakutse. "Lähipäevil paneme detailse plaani ja rollid paika ja hakkame liigahooaja alguse poole tüürima," lisas Ilves.

Eesti rahvuskoondises on Kaimar Saag pidanud 46 mängu ja löönud kolm väravat. Perioodil 2019-21 esindas Saag samuti Viljandi JK Tulevikku. Viljandist edasi siirdus ta aga Paide Linnameeskonna koosseisu, kus mängis 2023. aasta jalgpallihooaja lõpuni. Varasemalt on Saag mänginud ka FC Levadia ning Tallinna JK Kalevi meeskondades. Lisaks Eesti klubidele on ta klubikarjääri jooksul mänginud veel Taani klubides Silkeborg IF ja Vejle Kolding, Rootsi klubis Assyriska FF, Norra klubis Nybergsund Trysil ja Fääri saarte klubis B36 Torshavn.