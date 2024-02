Võru minetas kaotusega võimaluse jõuda veerandfinaali

Võõrsil TBD Pharmatech/Kastrega kohtunud BARRUS/Võru Võrkpalliklubi vajas kolme võidupunkti, et hoida unistust veerandfinaalist elus. Esimese geimi järel tundus, et võrulannad on heas hoos ja täidavad ülesande, kuid lõpuks lepiti 2:3 (25:14, 16:25, 27:25, 10:25, 4:15) kaotusega, kirjutab volley.ee.

Kairin Tammel tõi võitjatele 19 (+14), Lisette Loos 13, Grete Jürgenson 12, Lisethe Kruus samuti 12 ja Mia Marta Miller kümme punkti. Kaotajate poolel oli 15 (+13) punktiga parim Haide Haring. Kodusaalis mänginud TBD Pharmatech/Kastre oli selgelt parem rünnakul, kui punktiks löödi 47 protsenti tõstetest. Võrulannade sama näitaja oli 29 protsenti.

Põhiturniiri viienda kohaga lõpetanud TBD Pharmatech/Kastre kogus 22 punkti, 11. veebruaril Viljandi Metalli vastu põhiturniiri lõpetav BARRUS/Võru Võrkpalliklubi on üheksandana kogunud neli punkti, kuid kaheksandal kohal paiknevat Pärnu Spordikooli (üheksa punkti) Võru esindus viimase mänguga enam kinni püüda ei saa. Põhiturniiri viimane mäng algab Viljandi spordihoones pühapäeval kell 18.