Lõiv sõitis end Lõuna-Aafrikas mitmepäevasõidul pjedestaalile

Neljapäeval algas Lõuna-Aafrika Vabariigis maastikuratturite 1. kategooria mitmepäevasõit Momentum Medical Scheme Tankwa Trek Presented by Biogen. Janika Lõiv sõitis end koos naiskonnakaaslase Yana Belomoinaga (KMC-Ridley Women Elite Team) 26-kilomeetrisel avaetapil kolmandaks.

Esimesel etapil võidutsesid Mona Mitterwallner ja Candice Lill (Cannondale Factory Racing) ajaga üks tund, üks minut ja 12 sekundit. Duo Danielle Strydom ja Vera Looser (Efficient Infiniti Insure) kaotasid neile ühe minuti ja kuue sekundiga ning Lõiv ja Belomoina ühe minuti ja 44 sekundiga, vahendab ejl.ee.

"Oli üsna intensiivne ja närviline sõit. Grupp läks kiirelt kaheks. Viis naiste tiimi said vahe sisse ning me olime Yanaga nende seas," kirjeldas Lõiv. "Sõitsime 16 km kõik koos ning seejärel läksid Mona ja Candice oma teed. Peale neid läksid Annie ja Malene teise paarina eest ära ning lõpuks hakkasime vaikselt teisest kahest paarist samuti maha jääma, kuid kannatasime ja rippusime ikka kuidagi järgi neil kuni Vera ja Danielle said omakorda minema."

"Kui lõpuni oli kaheksa kilomeetrit veel, sõitsime 4.-5. koha peal," jätkas rattur. "Järgmisel hetkel nägime Annie'i ja Malene'i tee ääres, parandades midagi. Möödusime neist ja jäime koos teise paariga kolmanda koha peale sõitma. Õnneks nad olid meist nõrgemad ja suutsime täna läbi õnne võtta kolmanda koha."

Meeste tiimidest olid parimad Alexander Miller ja Matthew Beers (Toyota Specialized; 51.52), Gunnar Holmgren ja Martins Blums (KMC-Ridley Men Elite Team; +0.36) ning Pieter du Toit ja Jaedon Terlouw (Pyga Eurosteel; +1.52).

Reedel sõidavad maastikuratturid 88 kilomeetrit. Mitmepäevasõit lõpeb pühapäeval.