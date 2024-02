Lakers avalikustas esimese Kobe Bryanti auks püstitatud pronkskuju

Pea kuue meetri kõrgusel pronkskujul on kujutatud number kaheksat kandev Bryant, kes kõnnib ja näitab parema käe nimetisõrmega taeva poole. Asend pärineb 2006. aasta 22. jaanuarist, mil Bryant koduplatsil Toronto Raptorsit 81 punktiga kostitas.

"Lihtsalt teadmiseks, Kobe valis selle poosi. Kui kellelgi on sellega mingeid probleeme, siis kehv lugu!" teatas Bryanti abikaasa Vanessa. Tseremoonial rääkisid veel Lakersi omanik Jeanie Buss, Bryanti pikaaegne tiimikaaslane Derek Fisher, legendaarne Kareem Abdul-Jabbar ning peatreener Phil Jackson.

Bryanti auks püstitatakse veel kaks kuju, ühel neist on mängijal seljas mänguvorm numbriga 24 ning teisel on ta koos oma tütre Giannaga. Lakers teatas, et nende kujude avalikustamise aeg on veel otsustamata.

Kuju ümbritsevad viis NBA võidukarikat, mis seisavad koos Bryantiga kolmnurgakujulisel põhjal, mis on omakorda inspireeritud legendaarse peatreener Jacksoni kolmnurk-rünnakust.

Küljel on Bryanti tsitaat: "Jäta mäng paremasse seisu, kui sa selle said. Ja kui tuleb sinu aeg lahkuda, lahku legendina."

8. veebruar valiti legendaarse korvpalluri kuju avalikustamiseks, sest Bryant mängis esimese poole enda karjäärist numbriga kaheksa, kuid vahetas selle 2006. aastal numbri 24 vastu. Nii kaheksa kui 24 on Lakersi poolt igaveseks külmutatud. Aasta teine kuu tähistab Bryanti talendikat tütart Giannat, kes kandis enda mängijakarjääri jooksul särginumbrit kaks.

Bryant suri 2020. aasta jaanuaris 41 aasta vanuselt traagilises helikopteriõnnetuses, milles hukkus kokku üheksa inimest. Üheks neist oli ka Bryanti 13-aastane tütar Gianna.