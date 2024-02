Markvardt: need võistlused toimuvad ideaalsetes tingimustes

Endine kahevõistleja ning Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt rääkis "Terevisioonis" reedel algavast kahevõistluse MK-etapist ning Tehvandi võistluspaiga oludest. Markvardt ütles, et kuigi tuul võib hüppemäel kohati segada, on olud suurepärased.

Kahevõistluse maailma karika sari naasis taaskord Otepääle, kus peetakse reedest pühapäevani nii meeste kui naiste seas kolm osavõistlust.

Markvardti sõnul on tingimused suurepärased. "Circa kümme miinuskraadi ja suurepärane päikesepaisteline ilm," ütles endine kahevõistleja. "Ettevalmistused on sujunud suurepäraselt, rajad on suurepärases korras. Lihtsalt ideaalsetes tingimustes toimuvad need võistlsued. Meie ainuke mure võib olla suusahüppemäel, kui võib puhuda natuke tugevam tuul. Tänasel päeval (reedel - toim) seda kindlasti ei juhtu."

Võistlustulle asub loomulikult ka kodupubliku tuge nautiv Kristjan Ilves, kes teenis neljapäevasel proovivõistlusel neljanda koha. "Tänaseks päevaks on müüdud oluliselt rohkem piletid, kui varasematel aastatel on olnud. Kindlasti on publikut palju ja kes veel pole jõudnud piletit soetada, saab soetada ka kohapealt. Kindlasti tulge Kristjanile kaasa elama," ütles Markvardt.

Mullu Otepää MK-etapil esimese ja teise koha teeninud austerlane Johannes Lamparter ütles ERR-ile, et siinne rada on külma tõttu keeruline ja aeglasevõitu. Markvardt temaga ei nõustunud. "Raske kommenteerida, minu arust on rada päris kiire ja mitte kõige raskemate killast. Johannesel on õigus, hüpata tuleb hästi. Suusarajal on lihtne tegelikult pundis kellegagi kaasas sõita," sõnas ta.

"Me ikkagi loodame, et hüppet tulevad saja meetri juurde, võib-olla mõni ka üle saja. Kindlasti on norrakad võimelsied hüppama üle saja meetri, aga kindlasti on Kristjan valmis seda tegema. Kindlasti annab hoogu juurde pealtvaatajate arvukus ja häälekus," lisas Markvardt.

ERR-i kanalid toovad võistlused vaatajateni kõigil kolmel päeval. Meeste 10 kilomeetri ühisstardist murdmaasõidu ülekanne algab reedel ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 13.30. Naiste võistluse ülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.30..