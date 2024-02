TÄNA OTSE | Suusarajal kaksikvõidu võtnud norralannad lähevad hüppemäele

5 kilomeetri murdmaadistantsil näitas kiireimat minekut tänavuse MK-sarja üldliider Ida Marie Hagen, kes ületas finišijoone ajaga 12.24,8.

Norra teenis distantsil kaksikvõidu, sest Hagenist 10,9 sekundit hiljem jõudis finišisse Gyda Westvold Hansen, temast omakorda 0,5 sekundit hiljem jõudis lõppu sakslanna Nathalie Armbruster.

Enne võistlust:

Neljapäeval aset leidnud proovivõistluse tegi parima hüppe norralanna Mari Leinan Lund, kes ületas ainsana saja meetri piiri, teenides 102-meetrise õhulennuga 135,7 punkti. Talle järgnesid sakslannad Svenja Würth (95 m; 124,2 p) ja Maria Gerboth (95 m; 118,8 p).

MK-sarja üldliider norralanna Ida Marie Hagen platseerus neljandale kohale (86,5 m; 114,7 p). Mullu MK-sarjas kõik osavõistlused võitnud ning ka tänavust hooaega pikalt juhtinud norralanna Gyda Westvold Hansen teenis proovivõistlusel 11. koha, kui teenis 85,5-meetrise hüppe eest 108,6 punkti. Eelmisel aastal jäi Otepääl naiste esimene osavõistlus liigse tuule tõttu ära, ainsa osavõistluse võitiski Hansen.

Sel hooajal on naiste MK-sarjas peetud viis etappi ja kümme osavõistlust ning Norra on teeninud kõikidel vähemalt kaksikvõidu. Hagen on võitnud viis osavõistlust, Hansen võitis hooaja esimesed kolm ning ülejäänud kaks läksid Lundile. Lisaks norralannadele on sel hooajal pjedestaalile jõudnud veel soomlanna Minja Korhonen, austerlanna Lisa Hirner ning sakslanna Nathalie Armbruster.

MK-sarja üldarvestuses on 950 punktiga esikohal Hagen, Hansen on 860 punktiga teine ning Lund on 724 punktiga kolmandal kohal. Norra kolmikjuhtimisele järgnevad Armbruster (652 punkti), jaapanlanna Haruka Kasai (627), sakslanna Jenny Nowak (463), Hirner (450) ning prantslanna Lena Brocard (420).

Naiste võistluspäev algab kell 14.30 viie km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga, hüppevõistlus saab alguse kell 17.00.