TÄNA OTSE | Ilves alustab kodust MK-etappi murdmaasõiduga

Kodupubliku ees võistlev Kristjan Ilves sai neljapäeval toimunud proovivõistlusel hakkama 99,5-meetrise õhulennuga, mille eest teenis 127,1 punkti ning neljanda koha.

Eestlane ütles, et võtab minimaalse eesmärgina ette koha esikuuikus, kus ta Otepääl varasemalt lõpetanud ei ole. "Sealt ülespoole võtan kõik vastu. Kui nüüd vaadata neid tulemusi, mis [neljapäeval] olid, siis sellistes oludes on ka pjedestaalikoht võimalik. Kõik sõltub paljuski hüppest," ütles Ilves ERR-ile.

Samas ei ole tal viimasel ajal hüppemäel kõige parem vorm olnud. "Loomulikult ma pole hetkel päris seal, kus tahaksin olla, aga ma proovin sel nädalavahetusel selle peale mitte mõelda. Teen seda, mis jalas on ja loodetavasti tulevad head hüpped ka järgmistel päevadel. Pigem oligi lihtsalt peas vaja puhkust hüpetele ja [proovivõistlus] näitas, et see tasus ära," ütles kahevõistleja.

Proovivõistluse parim oli austerlane Stefan Rettenegger, kes sai 102-meetrise hüppe eest 129 punkti. Mullune MK-sarja üldvõitja ning Otepääl nii esimese kui teise koha teeninud austerlane Johannes Lamparter lõpetas neljapäevase proovi viienda kohaga (97 meetrit; 125,9 punkti).

Reedene võistluspäev algab Otepääl kell 13.30 meeste 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga. Meeste hüppevõistlus algab kell 15.40.