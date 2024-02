Ilves jäi murdmaasõidus esimesena esikolmikust välja, võit Riiberile

Tänavuse Otepää MK-etapi alguses asus tempot dikteerima sakslane Vinzez Geiger, kuid poolel distantsil läks Riiber temast mööda. Eelviimasel ringil haarasid norralased kolmikjuhtimisest, mille esiotsas oli Jörgen Graabak, kuid Geiger suutis 1,3 kilomeetrit enne lõppu veel neist mööda minna.

Lõpuspurdi peale jäänud distantsil näitas lõpuks klassi aga Riiber, kes ületas finišijoone ajaga 21.28,0, edestades Geigerit 1,7 sekundiga. Kolmandaks kerkis muidu esiviisiku piirimail suusatanud sakslane Johannes Rydzek (+1,8 sekundit).

Kodupubliku ees võistlev Kristjan Ilves tegi hea sõidu ning püsis terve aja esikümne sees. Eestlane lõpetas 10 km distantsi tugeva lõpu tõttu neljanda kohaga, kaotades liidrile 2,4 sekundiga.

"Teadsin, et on väga raske mööda minna, tulebki ees püsida. Sellega sain hakkama, lõpus üritasin ka paar kohta parandada," sõnas Ilves pärast murdmaasõitu. "Nagu see [ühisstart] on - koht ei loe, loeb kaotus. Tegelikult asjad otsustatakse ikka hüppemäel."

Viimasel ajal pole Ilves hüppemäel end kõige kindlamalt tundnud, aga murdmaasõit pani hüppevooruks hea aluse. "Eks näha, mis tuul mäel teeb, see on alati [ühisstardis] kaarte seganud. Eks alati on keeruline minna otse murdmaaraja pealt - jalad natuke kanged - hüppama ilma ühegi proovihüppeta. See on alati väljakutsuv, loodetavasti suudan täna väikese vigade paranduse teha."

Ilves kaotab hüppevoorule vastu minnes Riiberile 0,6 punktiga, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.40.

Enne võistlust:

Kodupubliku ees võistlev Kristjan Ilves sai neljapäeval toimunud proovivõistlusel hakkama 99,5-meetrise õhulennuga, mille eest teenis 127,1 punkti ning neljanda koha.

Eestlane ütles, et võtab minimaalse eesmärgina ette koha esikuuikus, kus ta Otepääl varasemalt lõpetanud ei ole. "Sealt ülespoole võtan kõik vastu. Kui nüüd vaadata neid tulemusi, mis [neljapäeval] olid, siis sellistes oludes on ka pjedestaalikoht võimalik. Kõik sõltub paljuski hüppest," ütles Ilves ERR-ile.

Samas ei ole tal viimasel ajal hüppemäel kõige parem vorm olnud. "Loomulikult ma pole hetkel päris seal, kus tahaksin olla, aga ma proovin sel nädalavahetusel selle peale mitte mõelda. Teen seda, mis jalas on ja loodetavasti tulevad head hüpped ka järgmistel päevadel. Pigem oligi lihtsalt peas vaja puhkust hüpetele ja [proovivõistlus] näitas, et see tasus ära," ütles kahevõistleja.

Proovivõistluse parim oli austerlane Stefan Rettenegger, kes sai 102-meetrise hüppe eest 129 punkti. Mullune MK-sarja üldvõitja ning Otepääl nii esimese kui teise koha teeninud austerlane Johannes Lamparter lõpetas neljapäevase proovi viienda kohaga (97 meetrit; 125,9 punkti).

Reedene võistluspäev algab Otepääl kell 13.30 meeste 10 km pikkuse ühisstardist murdmaasõiduga. Meeste hüppevõistlus algab kell 15.40.