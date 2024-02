Baskonia tagamängija tegi Euroliigas ajaloolise partii

Kodusaalis mänginud Baskonia juhtis esimese veerandaja järel kolme punktiga, kuid rebis teisel veerandajal eest ja haaras poolajaks 13-punktilise edu 52:39. ASVEL jõudis küll viimase neljandiku alguses viie punkti kaugusele, aga Baskonia sai uuesti hoo sisse ning jäi lõpuks peale numbritega 94:80 (23:20, 29:19, 19:22, 23:19).

Baskonia poolel kandis põhiraskust Codi Miller-McIntyre, kes püstitas Euroliiga resultatiivsete söötude rekordi. Ameeriklasest tagamängija jagas kaaslastele koguni 20 korvisöötu, tehes seejuures ainult kaks pallikaotust. Senist tippmarki (19) hoidsid enda käes Stefan Jovic ja Facundo Campazzo.

Lisaks jäi Miller-McIntyre'i arvele 11 punkti ja 11 lauapalli, mis tähendas, et temast sai Nikola Vujčici ning Nick Calathese järel kolmas mees, kes sooritanud Euroliiga mängus kolmikduubli. Miller-McIntyre'i efektiivsusnäitajaks kujunes 42.

