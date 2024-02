Karmist kukkumisest taastuv Shiffrin kritiseeris võistluskalendrit

28-aastane ameeriklanna kukkus mõned nädalad tagasi Itaalias toimunud MK-etapil nii tõsiselt, et viidi õnnetuspaigast helikopteriga haiglasse. Shiffrin pääses küll suuremast vigastusest, kuid ta tegi kukkumisega siiski liiga põlve sisemisele külgsidemele (MCL).

"Mul on lihtsalt vaja veel natukene aega, et paraneda ja uuesti võistlusvormi saada. Põlv jätkuvalt valutab, aga paraneb iga päevaga järjest enam. Kõik liigub positiivses suunas," teatas Shiffrin ühismeedias.

"Ma ei oska öelda, millal täpselt võistlustulle naasen, kuid sel nädalal Andorras mind võistlemas ei näe. Järgmistel hooaegadel on tulemas palju tähtsaid võistlusi, nii et ma ei taha liigseid riske võtta ja pean kannatlik olema," lisas ta.

Ühtlasi toetas Shiffrin oma elukaaslase, Norra mäesuusataja Aleksander Aamodt Kilde ülekutset muuta MK-sarja võistluskalendrit. Mitmed maailma tipud on tänavu pidanud oma hooaja vigastuse tõttu enneaegu lõpetama, sealhulgas Kilde, kes kukkus raskelt jaanuaris Wengenis toimunud MK-etapil.

"Jah, me oleme mäesuusatajad ja me riskime iga kord, kui me stardinõlvalt lahkume. Aga sel hooajal on meid tabanud hämmastav vigastuste laine. Sellest on juba palju räägitud ja ma olen täiesti nõus nendega, kes anuvad korraldajatelt, et nad tuleksid rohkem sportlaste soovidele vastu. Raske on sõnadesse panna seda kõike, millega me lisaks võistlemisele peame tegelema. Seda kõike on liiga palju ja võin täie veendumusega väita, et väsimus on tegelik põhjus, miks oleme viimasel ajal nii palju vigastusi näinud. Sealhulgas minu enda vigastus."

Shiffrin juhib MK-sarja üldarvestust 1209 punktiga. Lähim konkurent šveitslanna Lara Gut-Behrami on temast 95 punkti kaugusel.