Mistra alistas esmakordselt Mella

Kuigi Treiman alustas vaid kaitses, suutis ta koos Janeli Laasikuga selle poole piisavalt lukku panna, et esimese poolaja keskpaigaks haaras Mistra Karmen Vaiksaare resultatiivse mängu toel 9:5 eduseisu. Külalised suutsid eriti hästi toime tulla Mella senise hooaja ühe liidri Anastasija Bušina ohjeldamisega ning poolajaks juhtis Mistra naiskond 19:10.

Teisel poolajal Mistra ohjasid käest ei andnud – kaitses hoiti omad ära ja rünnakul mängiti resultatiivselt. Vaiksaarele lisasid tabamusi teised noored Aruküla neiud Jennifer Mednikova ja Annabel Aavik. Sel hooajal neli eelmist omavahelist mängu kaotanud Mistra võttis lõpuks kindla 30:23 võidu.

Mistra resultatiivseim oli Vaiksaar üheksa väravaga. Aavik ja Mednikova lisasid viis tabamust. Mella eest viskas Inga Bušina seitse ja mängu lõpus punase kaardi teeninud Alina Simatševa viis väravat.

"Käsipalliplats on minu kodu, tundsin end seal väga hästi. See laeb minu akusid ning väga hea tunne oli taas oma teise pere keskel viibida," ütles võistlustulle naasnud Treiman. "Hetkel pole ma veel valmis endast päris kõike andma. Mul on väiksed mured oma käega, mis tuleb enne matše korralikult soojaks teha.

Üldiselt tegutsesime kaitses hästi ning suutsime vastaste eksimused ära kasutada. Eks vigu tuli ikka sisse, kuid õnneks tegime neid vähem kui Mella ning suutsime vahet ilusti lõpuni hoida. Loodetavasti suudan lähikuudel end veel paremasse vormi mängida ja naiskonda ka rünnakul aidata," lisas Treiman.

Meistriliiga tabelis tõusis Mistra nüüd Mellaga võrdsete punktide peale liidripositsiooni jagama. SK Tapa on punktideta kolmandal kohal. Järgmisena võõrustab Mistra Tapat ning seejärel võtab Tapa vastu Mella.