Porzingis aitas Bostoni järjekordse võiduni

Boston on võitnud sel hooajal 27 kodumängust 24 ja kokku 51 mängust 39 ehk meeskonna võiduprotsent on 76,5. Ühegi ülejäänud meeskonna võiduprotsent ei ületa hetkel 70 piiri.

Mängus Atlantaga oli meeskonna resultatiivseim 31 silma toonud lätlane Kristaps Porzingis. Derrick White panustas 21 punkti - neist tosinaga viimasel veerandil - ja seitsme tulemusliku sööduga, Jayson Tatum 20 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Atlanta parim oli 25 silmaga Saddiq Bey.

"Kui me mängime nii ja liigume nii, siis ma arvan, et see on viib meid rünnakul täiesti teise dimensiooni," sõnas Bostoni meeskonna korvialune jõud Al Horford. "Meil on nii palju relvi, et meie vastu on äärmiselt raske kaitsta."

Domantas Sabonis viskas 30 punkti, haaras 12 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu, kuid Sacramento Kings kaotas kodus Detroit Pistonsile 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36).

Miles Bridges panustas 45 punkti ja seitsme tulemusliku sööduga, aga Charlotte Hornets kaotas kodus Toronto Raptorsile 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32).

Donovan Mitchelli 40 punkti aitasid Cleveland Cavaliersi kodus 114:106 (27:27, 30:30, 23:22, 34:27) võidule Washington Wizardsi üle.

Tulemused: Charlotte - Toronto 117:123, Washington - Cleveland 106:114, Philadelphia - Golden State 104:127, Boston - Atlanta 125:117, Miami - San Antonio 116:104, LA Clippers - New Orleans 106:117, Sacramento - Detroit 120:133.