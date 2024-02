Tiitlikaitsja Vegas lõpetas Edmontoni peaaegu rekordilise võiduseeria

16 mängu järjest võidutsenud Oilers asus kohtumist viiendal minutil juhtima, kui Connor McDavid väravani jõudis. Kaks minutit enne avaperioodi lõppu skooris Nicolas Roy aga Golden Knightsi eest viigivärava.

Pärast väravateta teist perioodi viis Chandler Stephenson otsustava perioodi alguses kodumeeskonna 2:1 juhtima ning vaatamata külaliste ponnistustele nad enam väravani ei jõudnud. William Karlsson sai pool minutit enne lõpusireeni litri veel tühja väravasse saata ja Golden Knights teenis kodujääl 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) võidu.

Tegemist on Oilersi esimese kaotusega alates 20. detsembrist, misjärel võitis klubi oma järgmised 16 mängu. Selle seeriaga jäid nad viiki 2016/17 hooaja Columbus Blue Jacketsiga, rekordiline 17-mänguline võiduseeria kuulub 1992/93 hooaja Pittsburgh Penguinsile.

Oilersi ainsa värava autor McDavid on viimase 17 mängu jooksul kümme väravat visanud. "Peame edasi liikuma ja enne hooaja lõppu veel head hokit mängima. Mulle meeldis meie mängu juures mitu asja, arvasin, et see oli sarnane mäng sellele, mida oleme seeria jooksul mänginud. Lihtsalt ei suutnud võitu ära tuua," sõnas McDavid.

Teised tulemused:

Boston Bruins - Calgary Flames 1:4

Buffalo Sabres - Dallas Stars 1:2

Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 2:3

Florida Panthers - Philadelphia Flyers 1:2

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 3:0

Washington Capitals - Montreal Canadiens 2:5

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 5:3