NBA-ga lõpparve teinud Rubio sõlmis Barcelonaga lepingu

Aasta alguses vaimse tervise huvides NBA karjääri lõppenuks kuulutanud Hispaania korvpallur Ricky Rubio on sõlminud lepingu Barcelonaga, milles ei ole aga kohustust meeskonda väljakul esindada.

Juba 15-aastaselt profikarjääri alustanud Rubio otsustas mullu suvel korvpallist aja maha võtta ning teatas käiva aasta alguses, et on otsustanud NBA-ga pärast 12-aastast karjääri lõpparve teha.

Tagamängija naasis raskest perioodist taastumiseks kodumaale ja liitus Barcelonaga, kelle eest ta aastail 2009-2011 ka mängis. Kolmapäeval kirjutas väljaanne MARCA, et 20-kordne Hispaania meisterklubi on tagamängija koosseisu registreerinud nii koduses kõrgliigas kui Euroliigas.

Samas lisas väljaanne, et Rubio lepingusse ei kirjutatud sisse kohustust klubi eest võistlussarjades platsile minna. Jaanuari lõpus tegi ta ühismeedias avalduse, milles ütles, et on oma taastumisprotsessis viimasesse faasi jõudnud.

2009. aastal Minnesota Timberwolvesi poolt NBA draft'is viiendana valitud hispaanlane mängis NBA-s 698 kohtumist ning viskas keskmiselt 10,8 punkti ja jagas 7,4 resultatiivset söötu mängus. Lisaks on Hispaania tähtmängija eduka koondisekarjääri jooksul võitnud MM-tiitli (2019), kaks EM-tiitlit (2009, 2011) ning kaks olümpiamedalit: hõbe Pekingis (2008) ja pronks Rio de Janeiros (2016).