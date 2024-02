Loit Otepää MK-etapi eel: paremat talveilma ei saa oodata

Sel nädalal peetakse Otepääl kahevõistluse maailma karika etapp, kus on kohal nii mehed kui ka naised. Võrreldes varasemate aastatega on korraldustiim suurem ja üritus laiahaardelisem. Lisaks tõotab tulla ideaalne talveilm.

"Juba homme alustame proovivõistlustega ja nädalavahetusel on tulemas hästi huvitavad võistlused. Raja tervis on imeline," sõnas MK-etapi korraldaja Rauno Loit Raadio 2 saatele "R2 Päev".

"Ma ütleks, et lausa maagiline, seepärast, et kui hommikul sõitsin stuudiosse, siis Otepääl lund sadas. See, mis toimub täna Otepääl lumeoludega - see on midagi imelist! Nagu väike eraldi riigike oleks kuskil Lõuna-Eestis."

"Ei ole mõtet üle kahe päeva ilma ette vaadata, aga homme ja ülehomme lubab... no paremat talveilma ei saa oodata. Miinus kaheksa kraadi, päike paistab. Imeline ilm," jätkas Loit.

"Sellise ilmaga on hooldemeestel kõige lihtsam määrida. Kui hakkab midagi taevast alla sadama, siis läheb keeruliseks. Kui tuleb sula ehk läheb üle null kraadi, siis hakkab määrdemeestel keeruliseks minema. Aga miinus viis kuni miinus kümme on suuskadel ideaalsed libisemisolud."

Terve nädala teise poole kestvaid võistlusi aitab läbi viia enam kui pool tuhat inimest. "Meil on 500-550 inimest enda akrediteeringutega. Ehk see hõlmab kogu sporti, kõrvaltegevusi ja mis kõige tähtsam - oleme sel aastal väga jõuliselt liikumas keskkonnasäästliku sündmuse juurde," lausus Loit.

"Meil on suur hulk inimesi, kes sorteerivad kohapeal prügi ja vaatavad, et asju ei visataks maha. Lisaks koostöös ühe partneriga oleme teinud sammu keskkonnasõbralikuma kütuse poole. See 500-550 inimest on päris suur number. Eelmine aasta oli see number umbes 350."

Loidi sõnul tasub kindlasti kasutada võimalust tippkahevõistlust just oma silmaga jälgida. "Telekast tundub see kõik väga lihtne, aga kohapeal näed murdmaasuusatamise kiirusi, seda hüppamist mäe alt. Mis oleks veel parem võimalus vaadata suusahüppeid, kui sul on maailma parimad kohal," põhjendas ta.

"Oleme hüppemäe alla ehitanud ka lisaplatoo, kus paremat vaadet enam olla ei saa. Tunne on selline, et suusahüppaja hüppab sulle põhimõtteliselt sülle. See on midagi erilist ja seda tasub kohapeal vaadata."

Reedel on Otepääl kavas ühisstardist võistlused, laupäeval-pühapäeval tavapärane Gunderseni meetodi võistlused. MK-etapist on otseülekanded ka ERR-i kanalites.