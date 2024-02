Eesti treenerid kogusid väärt teadmisi Hollandi tippklubide juures

Välisriigi klubide külastus on osa UEFA Pro kvalifikatsioonikursuse õppekavast. Kursusel osalevast 16 treenerist viibis Hollandis kokku kaheksa, teine pool treenereid sõidab aprillikuus sarnase ülesehitusega õppereisile Šveitsi.

25.–30. jaanuarini väldanud kuuepäevase õppereisi käigus külastasid treenerid Feyenoordi akadeemiat, Eesti koondislase Rocco Robert Sheini koduklubi FC Dordrechti esindusvõistkonda ning Amsterdami Ajaxi akadeemiat. Lisaks käidi ühiselt vaatamas kahte meeste kõrgliiga ja esiliiga ning ühte naiste kõrgliiga mängu. Eesti treenerid said võimaluse osaleda mitmel mängueelsel koosolekul ning Feyenoordi naiskond kaasas lisaks koosolekutele eestlased ka kõikidele treeningutele.

EJL-i treenerite koolitaja ja UEFA Pro kursuse üks eestvedajaid Indrek Koser sõnas, et Hollandis veedetud päevad hõlmasid rohkelt tegevusi ja väärt teadmiste vahetamist. "Laiem eesmärk oli näha, mis toimub väljaspool Eestit – millised on tingimused ja kuidas viiakse treeninguid läbi. Hollandis oli hea võimalus seda kogemust hankida ning oli palju võimalusi sealsete treeneritega üks-ühele vestlemiseks, et saada aimdust, kuidas ja miks nemad tööd teevad," selgitas Koser ning lisas, et osalejate tagasiside õppereisile oli väga positiivne.

Õppereisil osalenud ja UEFA Pro kursusel õppiv Joel Indermitte kinnitas samuti, et kõik nähtu ja kogetu oli põnev. "Huvitav oli näha, kuidas erinevad klubid igapäevaselt tööd teevad, koosolekuid peavad ja kuidas kõik üles ehitatud on. Hea meel oli näha, et teeme Eestis neid asju küllaltki sarnaselt ja sama hea tasemega."

Lisaks Indermittele osalesid õppereisil Jaanus Reitel, Victor Manuel Gomes Da Silva, Nikita Andreev, Sirje Kapper, Daniel Meijel, Alo Bärengrub ja Marti Pähn.

Hollandi õppereisi sisu ja organisatoorse poole eest kandis hoolt endine meeste koondise peatreener Arno Pijpers, kes on ühtlasi üks käimasoleva UEFA Pro kursuse koolitajatest. Aprillikuus Šveitsis toimuvat õppereisi aitab korraldada Eesti koondise peatreener Thomas Häberli.

UEFA Pro on kõrgeimal tasemel treeneritele suunatud kvalifikatsioonikursus. Praegune lend, kuhu kuulub 16 treenerit, alustas õpinguid mullu augustis ning õpe kestab 2024. aasta lõpuni.