NBA skoorikuningat ootab ees vigastuspaus

29-aastane Embiid vigastas põlve eelmisel nädalal kohtumises Golden State Warriorsi vastu ja käis selle nädala teisipäeval operatsioonil. Kamerunlast ootab seetõttu ees vähemalt nelja nädala pikkune vigastuspaus.

See tähendab, et Embiidil pole sel hooajal võimalik MVP tiitlit võita, sest eelmisel suvel sõlmitud uue NBA kollektiivlepingu järgi kvalifitseeruvad mängijad hooajajärgsetele auhindadele ainult juhul, kui nad on mänginud põhihooajal vähemalt 65 mängu.

Embiid on Philadelphia 76ersi senisest 49 kohtumisest juba 15 vahele jätnud. 76ers mängib järgmise nelja nädala jooksul 11 kohtumist, mis tähendab, et Embiid saab kaasa teha maksimaalselt 56 kohtumises.

Mängumeest ennast see ei morjenda. "Ma olen selle auhinna [MVP] juba korra võitnud. Ma ei hakka ennast sundima ega suruma. Minu mäng räägib alati enda eest. Päeva lõpuks ei ole minu jaoks oluline, kas ma täidan mängitud mängude nõuet või mitte," ütles Embiid.

Embiid hoiab praegu NBA skoorikuninga tiitlit, visates keskmiselt 35,3 punkti mängu kohta. 76ers on senimaani võitnud 30 ja kaotanud 19 kohtumist, kuid oma tähtmängijata on klubi saldoks 4 võitu ja 11 kaotust.