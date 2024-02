Suursoosik Lõuna-Korea langes poolfinaalis

Pärast väravateta lõppenud avapoolaega sai Jordaania kaane pealt 53. minutil, kui Mousa Al-Tamari eeltöö realiseeris Yazan Al-Naimat. Väravalisa tuli veerand tundi hiljem, mil Al-Tamari võitis palli enda väljakupoolel ja tormas seejärel väljaku teise otsa, kus ta lõpetuseks palli vastaste väravasse kõmmutas.

Lõuna-Korea tuli küll turniiri jooksul korduvalt lõpuminutitel kaotusseisust välja, kuid Jordaania suutis sel korral nende meeleheitlikke rünnakuid peatada ja magusa 2:0 võidu võtta.

"Ma ei oska midagi öelda. Me andsime endast parima. Mul on väga kahju, et mäng niimoodi lõppes," ütles Lõuna-Korea kapten Son Heung-Min. "Jordaanial on käsil uskumatu teekond. Nad väärisid võitu. Suured kiitused Jordaaniale. Soovin neile ainult parimat."

Jordaania jõudis Aasia meistrivõistlustel esmakordselt finaali, kus kohtutakse Iraani või tiitlikaitsja Katariga. Teine poolfinaal toimub kolmapäeval.