Northugile anti Tour de Ski võidutrofee

Tour de Ski oli algselt lõppenud tema koondisekaaslase Martin Johnsrud Sundby võiduga, aga 2016. aasta juunis otsustati viimane tiitlist dopingurikkumise tõttu ilma jätta.

See tähendas esikohta Northugile, aga kuni lõppenud nädalavahetuseni ei olnud võitjale määratud trofeed temani toimetatud ja see kogus tolmu Norra suusaliidu laos.

Nesis toimunud Norra karikavõistluste etapil anti auhind Northugile pärast 35. kohaga lõppenud 10 km vabatehnikasõitu siiski üle. Kombekohaselt pidi suusataja panema eelnevalt kätte valged kindad.

"Ma sain auhinna, mitte küll esituse eest siin Nesis, aga 2015. aasta Tour de Skilt," sõnas Northug kodumaisele telekanalile TV 2. "See on esimene kord, kui saan trofeed katsuga. Väga hea on seda koju viia."

Kui laupäeval lõpetas Northug võistluse neljandas kümnes, siis pärast auhinna kättesaamist tuli tipmises konkurentsis võistlemisest loobunud norralane 20 km klassikatehnikasõidus David Thorviki järel juba teiseks.

Northugi jaoks on tegemist karjääri ainsa esikohaga Tour de Skil. Kolmel korral lõpetas ta kokkuvõttes teisel ja kahel korral kolmandal kohal. Neljal korral tuli norralane võitjaks sprinterite punktiarvestuses.

Vaata pilte Northugist auhinnaga siit.