Eesti kettasportlased võitsid Euroopas medaleid

Teel finaalis sai Tartu Ultimate tiim jagu Prantsusmaa, Norra, Suurbritannia, Saksamaa ja Slovakkia võistkondadest. Finaalis Suurbritannia tiimi vastu tuli tunnistada vastaste nappi 17:14 paremust.

"Finaaliga kulmineerus mitmete kuude pikkune intensiivne ja tihe ettevalmistusperiood," lausus Tartu võistkonna liider Jakob Tamm.

"Olen väga uhke kõigi tiimikaaslaste üle, kes päevatöö ning pereelu kõrvalt olid valmis tohutult aega ja energiat panustama. Finaalis jäime kahjuks alla kogenumale ja väga tugevale Suurbritannia võistkonnale, kuid suutsime anda neile kõva lahingu."

Ultimate Saku Autor/allikas: Oliver Hülshorst ( @ollihphoto )

Pronksimängu pääsenud Ultimate Saku alistas teel sinna Soome, Rootsi, Suurbritannia ja Prantsusmaa võistkonnad. Pronksimäng kulges alguses tasavägiselt, kuid mängu keskel haaratud eduseisu enam käest ei antud ja Slovakkia võistkond alistati 14:10.

"Suures pildis jääme turniiriga rahule, kuna täitsime oma eesmärgi ja tulime medalile," sõnas Saku treener Kristjan Loorits.

"Me oleme uhked selle üle, et suutsime pronksimänguks teha vajalikud muudatused mänguplaanis, mis viisid meid võiduni. Rõõmu teeb ka see, et meil on Eestis praegu kaks niivõrd tugevat võistkonda, kes on mõlemad võimelised Euroopas medalitele heitlema."

Ultimate frisbee on võistkondlik spordiala, kus mänguvahendiks on küll palli asemel ketas, aga mängu dünaamika on sarnane palliga mängitavatele spordialadele (jalgpall, ameerika jalgpall). Spordiala harrastatakse discgolfist veidi erineva kettaga. Eesti Kettaspordi Liit on EOK liige.