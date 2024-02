Trumpi suurepärane hooaeg jätkus tiitliga Berliinis

Seisult 2:2 võitis Trump kolm partiid järjest, Si vähendas vahe 4:5-le, mispeale vastas Trump veel kolme partiivõiduga järjest. Si ei suutnud enam raskest seisust väljuda.

Finaalis kaks vähemalt sajapunktist seeriat (113, 108) teinud Trump on võitnud Saksamaa Mastersi kolmel korral - varem ka 2020. ja 2021. aastal -, mis tähistab rekordit.

Sel hooajal on Trumpil kogunenud juba neli reitinguturniiri võitu: oktoobris oli ta parim Inglise, Wuhani ja Põhja-Iirimaa lahtistel. Lisaks kaotas inglane paari nädala eest World Grand Prix' finaalis Ronnie O'Sullivanile.

"Seni on olnud imeline hooaeg," lausus Trump. "Iga turniir on eriline, kui sul on võimalik mängida sellise publiku ees ja kergitada trofeed. See on midagi, mida mäletad kogu ülejäänud karjääri."

21-aastase Si jaoks oli tegemist esimese korraga mängida reitinguturniiri finaali, kuigi suure saavutuseni jõudis hiinlane elemine hooaeg, kui pääses maailmameistrivõistlustel koguni nelja parema hulka.