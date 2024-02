Fodeni kübaratrikk tõstis City Arsenalist mööda teiseks

Kahekuulise vigastuspausi järel City algkoosseisu naasnud Erling Haaland esmaspäeval väravani ei jõudnud, küll andis Norra täht 70. minutil Phil Fodenile resultatiivse söödu. Inglismaa koondislane vormistas selle tabamusega oma kübaratriki, eelnevalt jõudis ta kodumeeskonna võrku sahistada avapoolaja kolmandal lisaminutil ja 53. minutil.

"Väärisime seda tulemust," rääkis Foden pärast mängu BBC-le. "Olen hiljuti saanud rohkem väravaid ja resultatiivseid sööte. Usun, et see on rohkem keskel mängimise tulemus. Tahan olla see mängija ja loodan, et see jätkub. Meie jaoks on väga tähtis, et nii Kevin [De Bruyne] kui Haaland on nüüd tagasi."

Liigas viienda järjestikuse võidu võtnud City tõusis pühapäeval Liverpooli alistanud Arsenalist mööda teiseks. 23 mängu pidanud Liverpoolil on liidrina 51 ning mängu vähem kirja saanud tiitlikaitsjal 49 punkti, sama palju on sarnaselt liidritele 23 korral väljakul käinud Arsenalil. Brentford on 22 punktiga 15. kohal.