Van der Poel ja Van Empel kaitsesid cyclo-crossi MM-il tiitleid

Van der Poel sõitis konkurentidega vahe sisse juba avaringil ning pälvis esikoha ajaga 58 minutit ja 14 sekundit. Hollandlase jaoks oli tegemist kuuenda cyclo-crossi MM-tiitliga täiskasvanute klassis, mis tähendab, et ta on nüüd rekordist vaid ühe kulla kaugusele. Enim on cyclo-crossis individuaalselt maailmameistriks kroonitud belglane Erik De Vlaeminck, kirjutab EJL.ee.

"See oli cyclo-crossi hooaja kõige tähtsam võistlus, sestap olen väga õnnelik, et selle võitsin," ütles Van der Poel Cyclingnewsile.

Hõbemedali teenis võitja kaasmaalane Joris Nieuwenhuic (+0.37) ja pronksmedali belglane Michael Vanthourenhout (+1.06).

Eliitklassi naiste seas oli teist aastat järjest võidukas 21-aastane hollandlanna Fem van Empel, kes näitas ratta seljas enneolematut kiirust ja tehnilisust, jättes kaasmaalannad Lucinda Brandi ja Puck Pieterse vastavalt ühe minuti ja 20 sekundi ning ühe minuti ja 54 sekundi kaugusele selja taha.

"Ma tegin sellel hooajal kõik endast oleneva, et sellel ühel võistlusel olla parim," tõdes Van Empel finišis. "See on kirsiks tordil minu üpris heale aastale. See võit kuulub kogu mini tiimile ja inimestele, kes mu ümber on. See tähendab mulle palju!"

Kuni 23-aastaste meeste maailmameistriks krooniti hollandlane Tibor Del Grosso ja sama vanade naiste maailmameistriks inglanna Zoe Backstedt. Juunioride klassides olid parimad itaallane Stefano Viezzi ja prantslanna Celia Gery.