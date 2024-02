Ostapenkost sai esimene tänavu kaks turniiri võitnud naine

Esimese asetusega Ostapenko alistas esmalt kolmes setis 21-aastase taanlanna Clara Tausoni, siis veerandfinaalis briti Jodie Burrage'i 6:1, 6:2 ning poolfinaalis 6:2, 6:3 endise maailma 11. reketi Anastasia Pavljutšenkova. Finaalis sai Ostapenko 6:2, 6:3 jagu teisena paigutatud Jekaterina Alexandrovast.

Linzis 2019. aastal finaalis Coco Gauffile kaotanud Ostapenkole on see karjääri kaheksandaks WTA üksikmängutiitliks, sel hooajal sai ka Adelaide'is triumfeerinud lätlannast esimene kahe WTA tiitlini jõudnud naine. Sealjuures võidutses ta Brisbane'is paarismängus ning jõudis paarismängus finaali ka Austraalia lahtistel.

Tänavu on Ostapenko võitnud 13 ja kaotanud kaks mängu, esmaspäeval avaldatud maailma edetabelis tõusis ta ühe koha võrra ja on nüüd 11. kohal.

"See oli väga hea nädal ja tundsin, et mängisin igas mängus järjest paremini. On uskumatu, et olen sel aastal võitnud juba kaks üksikmängutrofeed ja mänginud Austraalia lahtistel finaalis: neli turniiri ja neli finaali, mis on suurepärane," rääkis Ostapenko. "Olen väga rahul sellega, kuidas sel aastal mängin. Tunnen end enesekindlamana ja see motiveerib mind veelgi rohkem tagasi esikümnesse jõuda."