Laak ja Miilen nimetati mängu parimaks, Täht lõpetas vigastuspausi

Välisliigades mängivad Eesti võrkpallurid kirjutasid eelmisel nädalal enda nimele mitmeid võite ja said ka parima mängija tiitleid.

Bulgaaria naiste meistriliigas teenis 3:0 (29:27, 25:20, 25:23) võidu Melissa Varlõgina koduklubi CSKA, alistades Deya Sporti. Tabelis on CSKA 18 punktiga teine, vahendab volley.ee.

Bulgaaria meeste kõrgliigas pidid kaotusega leppima mõlema seal mängiva eestlase koduklubid. Markkus Keel ja Cherno More jäid 2:3 (22:25 25:22 27:25 19:25 10:15) alla CSKA-le, Keel sai kirja täismängu ning panustas lisaks sidemängija tööle ka kolm punkti (+1). Markus Uuskari tõi Dobrudzha 07 eest kümme punkti (-2), kui meeskond pidi tunnistama Neftohimiku 3:0 (25:13 25:15 25:13) paremust. Tabelis hoiab Cherno More 16 punktiga üheksandat kohta ja Dobrudzha on 11 punktiga 11.

Poola naiste kõrgliigas tegi taas ilusaid esitusi Kertu Laak, kes panustas Bielsko-Biala BKS Bostiku 3:1 (14:25, 25:15, 25:14, 25:14) võidumängus Bydgoszczi üle 15 punkti (+11) ja 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) võidumängus Kaliszi üle 16 punkti (+10), teenides sellega ka mängu MVP tiitli. Tabelis asub eestlanna tööandja 43 punktiga kolmandal kohal.

Belgia kõrgliigas pidi 2:3 (25:21 24:26 25:21 23:25 6:15) kaotusega leppima Alex Saaremaa tööandja Aalsti Lindemans, jäädes alla Menenile. Saaremaa arvele jäi kuus punkti (-1). Henri Treial tõi Roeselare Knacki eest samuti kuus punkti (+2) ja aitas meeskonna 3:0 (25:17, 25:20, 26:24) võidule Genti üle. Stefan Kaibald ja Leuveni Haasrode pidid tunnistama Acheli 3:2 (17:25 16:25 25:18 25:21 16:14) paremust. Kaibald sekkus hetkeks ja skoori ei teinud. Renet Vanker ja Maaseiki Greenyard olid 3:0 (25:23, 25:21, 25:12) paremad Waremmest, Vanker juhtis oma meeskonna rünnakuid kogu mängu. Tabelis on Roeselare 33 punktiga esimene, Aalst 26 punktiga teine, Maaseik 25 punktiga kolmas ja Leuven 18 punktiga kuues.

Prantsusmaa meeste meistriliigas olid võidukad mõlemad seal pallivad eestlased. Ardo Kreek ja Arago de Sete alistasid 3:1 (21:25 25:22 28:26 25:23) Poitiers'. Kreek tõi kaheksa punkti (+4). Märt Tammearu aitas Toursi 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) võiduni Narbonne´i vastu, tuues üheksa punkti (+8). Tabelis on Tours 38 silmaga kolmas ja Sete 24 punktiga 11.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas sai Kristiine Miileni tööandja Nancy Vandoeuvre 3:0 (25:19 25:13 25:11) võidu Carmel Varese tööandja RC Cannes´i üle. Miilen tõi võitjatele 13 punkti (+10) ja teenis sellega ka mängu MVP tiitli, Vares osalise mänguajaga skoori ei avanud. Tabelis asub Nancy 40 silmaga kolmandal real ja Cannes on 13 punktiga 11. kohal.

Rumeenias said Robert Viiber ja Bukaresti Steaua 3:2 (20:25 25:17 26:24 22:25 15:8) võidu linnarivaal Dünamo üle. Viiber panustas lisaks rünnakute juhtimisele ka viie punktiga (+0). 3:1 (25:12 23:25 25:18 25:17) võidu teenis peatreener Rainer Vassiljevi ja statistik Kermo Basovi koduklubi Zalau, alistades Unirea Dej. Abitreener Märt Pajusalu koduklubi Brasovi Corona oli 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) parem Timisoara Ülikoolist. Liigas hoiab Brasov 42 punktiga liidrikohta, Steaua on 28 punktiga kuues ja Zalau 22 silmaga kaheksas.

Austrias sai Mihkel Varblase tööandja Innsbrucki Hypo Tirol esmalt 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) jagu Klagenfurtist, Varblaselt kaheksa punkti (+2). Seejärel alistati 3:0 (25:17, 25:15, 25:17) ka Viin, Varblane kaasa ei teinud. Tabelis on Innsbruck 47 punktiga liidrikohal.

Saksamaa kõrgliigas käis pärast vigastusepausi taas väljakul Robert Täht. Tähe ja Timo Tammemaa koduklubi Berliini Recycling Volleys sai 3:0 (25:15, 25:8, 25:11) võidu Müncheni üle. Täht tõi 11 punkti (+6), Tammemaa ei mänginud. Liigas on Berliin 46 punktiga esikohal.

Tšehhi meistriliigas sai Silver Maari koduklubiks olev Libereci Dukla 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 25:18) võidu Pribrami vastu. Maari vastuvõtt oli 63 protsenti. Tabelis asub Liberec 44 punktiga kolmandal positsioonil.

Horvaatias pidi Sten Perilluse tööandja MOK Mursa – Osijek viimati tunnistama Marsonia 3:2 (22:25 25:18 25:21 19:25 15:12) paremust. Tabelis ollakse 29 punktiga teised.

Itaalia esiliigas pidi Karli Alliku koduklubi Santa Croce Kemas Lamipel vastu võtma 2:3 (25:20, 17:25, 23:25, 25:18, 9:15) kaotuse Cuneolt. Allik panustas oma meeskonna parimana 21 punkti (+11). Tabelis asub Santa Croce 25 punktiga kaheksandal kohal.