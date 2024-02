Laskesuusatamise MM-i toimumispaika laastas kõva torm

Norra rahvusringhääling (NRK) kirjutas esmaspäeval, et Nove Mesto võistluskeskust räsis nädalavahetusel kõva torm. "Me oleme kõik kinni pannud. Võistlusstaadion sai terve öö ilma tõttu kannatada ja me kaotasime väga palju lund. Meil on vaja veel [teisipäevaste] treeningute eel kõvasti tööd teha," sõnas rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) esindaja Daniel Böhm.

Böhm ütles, et hoolimata soojast temperatuurist ja rohkest vihmast ei jää korraldajatel lumest vajaka. "Lumi on piisavalt paks ja meil on seda veel 50 000 kuupmeetrit varus olemas. Lumekogus ei ole probleem, aga vajalikeks tingimusteks on palju tööd vaja teha," sõnas IBU esindaja.

Samas ütles ta, et suuremaks probleemiks on tuule ohvriks jäänud sildid ning reklaamplakatid, mis on kahjustanud võistlusrada. Rajad läbivad ka metsa, kus kardetakse langevaid puid.

"Need on kohutavad tingimused. Siin on väga tuuline olnud ja lumi on väga räpane. Siin on väga halb olla," ütles NRK ekspert Ola Lunde. "Siin on lihtsalt ohtlik. Me näeme mitmeid puid, mis on peagi kukkumas. Metsas on väga hirmus olla, sulgemine oli igati õige otsus."

Laskesuustamise MM saab alguse kolmapäeval segateatesõiduga.