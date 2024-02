Rapla ja Ogre kohtumine lükati mängijate haigestumise tõttu edasi

Esialgu 6. veebruaril Sadolin Spordihoones aset leidma pidanud mäng lükkus mängijate haigestumise tõttu 21. veebruarile. "Rapla meeskonnas nakatus suurem osa mängijatest grippi ja haigestusid," teatas klubi esmaspäeval ühismeedias.

Rapla on sel hooajal pidanud 22 kohtumist ning on võitnud neist kaheksa, asetsedes selle tulemusega liigatabelis 11. real. Ogre on võitnud 12 mängu ja kaotanud üheksa, tabelis ollakse sellega seitsmendal kohal.

Liigaliidrina jätkab BC Kalev/Cramo, kes on 23 mängus kaotajaks jäänud vaid ühe korra. Esmaspäeva õhtul kell 19.30 võõrustatakse Kalevi Spordihallis Keila Coolbeti, kes kaheksa võidu ja 14 kaotusega Raplaga ühel pulgal.

Play-off'i kohtadel on veel tiitlikaitsja Prometei (18 võitu, kaks kaotust), Riia VEF (17-5), Ventspils (14-6), Riia Zelli (15-7), Tartu Ülikool Maks & Moorits (14-7), Ogre (12-9) ja Pärnu Sadam (10-12).

Eesti-Läti ühisliiga põhihooaeg lõppeb 24. märtsil.