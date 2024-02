VIDEO | Sprindikuningas Lyles püstitas 60 meetris võimsa isikliku rekordi

Mullu Budapestis toimunud MM-il nii 100, 200 kui 4 x 100 meetri jooksus maailmameistriks tulnud Lyles lõpetas esimese eeljooksu ajaga 6,54 ning kohtus finaalis muuseas tunamulluse 100 meetri maailmameistri Fred Kerleyga, kes jooksis oma esimesel sisevõistlusel välja aja 6,57.

Otsustavas jooksus sai aga pakkudelt kõige paremini minema jamaicalane Ackeem Blake, kuid Lyles näitas taaskord uskumatut kiirust, kui rebis viimase 30 meetriga esimeseks ning ületas finišijoone ajaga 6,44, mis tähistas uut isiklikku tippmarki. Ajaloolises edetabelis kerkis ta 11. reale, sama kiiresti on jooksnud Asafa Powell ja Marvin Bracy-Williams.

"Teadsin, et esimesed kümme meetrit tulen pigem aeglaselt, aga kuni ma teiste kõrvale jään, mind ei huvita," ütles 26-aastane Lyles. "Mõtlesin ainult võidu peale. Mu enesekindlus on nüüd küll laes, lähme nüüd MM-ile võitma!"

Blake jäi kümnendiksekundiga teiseks, kolmanda koha pälvis Ronnie Baker ajaga 6,54. Kerley jäi temast kümnendiksekundi kaugusele.

OLYMPIC YEAR @LylesNoah storms to 6.44 to win the men's 60m in Boston.#WorldIndoorTour

