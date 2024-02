Šapovalov lõi Kreeka esiliigas kümne minutiga kaks väravat

PAOK võitis avapoolaja 1:0, ainuvärava kirjutas enda nimele 19. minutil Hicham Kanis. Sama seis püsis peaaegu mängu lõpuni, siis algas Šapovalovi aeg - esmalt skooris ta 82. minutil, teise lõi üheksa minutit hiljem. Need olid Šapovalovi esimesed väravad Kreekas, kirjutab Soccernet.ee.

PAOK B on Kreeka esiliigas 12 võistkonna konkurentsis viiendal kohal, punkte on neil 24. Karditsas on 20 silmaga seitsmes.

Šapovalov alustas eelmist hooaega Tallinna Floras, kust läks suvel aasta lõpuni laenule Tallinna Kalevisse. Jaanuaris siirdus ta PAOK-i duublisse, kus on mänginud kahes mängus.