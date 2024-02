Kehv teise päeva algus jätab Hausenbergi ilmselt MM-piletita

Avapäeval 3403 punkti kogunud ja seega umbes 6100 punkti graafikus liikunud Hausenberg alustas teist võistluspäeva 60 meetri tõkkejooksus kirja läinud 8,15-ga. Oma rekordiseerias jooksis Hausenberg tõkkeid ajaga 7,99.

Alavõidu võttis 7,99-ga tšehh Vilem Strasky, üldvõidu suunas liikuvale norralasele Sander Skotheimile läks kirja aeg 8,11 ning Taavi Tšernjavskile 8,40.

Viie ala järel oli oma isikliku rekordi (6318) graafikule 52 punktiga kaotanud Skotheimil koos 4458 silma, 4347 punkti kogunud Hausenberg kaotas oma rekordi (6191) graafikule 147 punktiga.

Teivashüppes ei suutnud Hausenberg seekord enamat kõrgusest 4.94 ehk loovutas oma rekordigraafikule enam kui sada punkti. 1000 meetri jooksus peab tartlane 6000 punkti kogumiseks nüüd oma isiklikku rekordit parandama enam kui kuue sekundiga.

Tšernjavski ületas 4.44, alavõit läks jagamisele 5.04 ületanud Skotheimi ja kreeklase Angelos-Tzanis Andreoglou vahel.

Enne viimast ala kaotab Hausenberg oma isikliku rekordi graafikule 259 punktiga, Skotheim võib õnnestumise korral ületada ka 6300 punkti piiri.

"Minu jaoks on oluline, et ta on terve. Olen rahul eilse ja tänase päevaga," rääkis Hausenbergi treener Harry Lemberg Delfile. "Tehniliselt on ta veel krobe, esimesed stardid. Teivashüppes hakkasid täna juba hüpped tulema. Mitmevõistlus õnnestub siis, kui tuleb üks isiklik rekord ka," muheles Lemberg Hausenbergi heale jooksuettevalmistusele viidates.

Seitsmevõistluse seis kuue ala järel:

1. Sander Skotheim 5381 punkti (7,02 - 7.83 - 13.95 - 2.09 - 8,11 - 5.04)

2. Hans-Christian Hausenberg 5239 (6,89 - 7.66 - 14.02 - 1.97 - 8,15 - 4.94)

3. Vilem Strasky 5115 (6,87 - 7.21 - 14.05 - 1.97 - 7,99 - 4.74)

..

9. Taavi Tšernjavski 4731 (7,07 - 7.22 - 12.40 - 1.88 - 8,29 - 4.44)

..

14. Aleks Malm 4157 (7,36 - 6.56 - 11.26 - 1.82 - 8,65 - 4.14)

***

Pühapäeval alanud naiste viievõistluses teenis 60 meetri tõkkejooksus esikoha 8,24 jooksnud britt Abigail Pawlett, kellele järgnesid norralanna Ida Eikeng (8,31) ja horvaatlanna Jana Košcak (8,37). Hea jooksu tegid eestlannad Liisa-Maria Lusti (8,50, kuue sajandikuga uus isiklik rekord) ning Katre Sofia Palm (8,59, sajandik kiirem kui rekordvõistlusel).

Kõrgushüppes lisas 1.73 ületanud Palm oma rekordvõistluse graafikule võrreldes kaks sentimeetrit, rekordseerias 1.80 ületanud Lustile jäi pühapäeval kirja 1.76. Alavõidu pälvis 1.85 ületanud rootslanna Bianca Salming.

Viievõistluse seis kahe ala järel:

1. Jana Košcak 2049 punkti (8,37 - 1.82)

2. Bianca Salming 1987 (8,83 - 1.85)

3. Abigail Pawlett 1966 (8,24 - 1.73)

4. Ida Eikeng 1950 (8,31 - 1.73)

5. Liisa-Maria Lusti 1945 (8,50 - 1.76)

..

9. Katre Sofia Palm 1888 (8,59 - 1.73)