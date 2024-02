Kriisa tegi hooaja parima mängu, aga West Virginia kaotas tippülikoolile

Kriisa tegi individuaalselt hooaja parima mängu, kui kogus ligi 12 000 kodufänni ees 36 minutiga 23 punkti (visked väljakult 8/14, kaugvisked 5/10), võttis viis lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Üleplatsimeheks kerkis BYU kasuks 24 punkti visanud Fousseyni Traore.

Eelmised kolm kodumängu võitnud West Virginia võitude-kaotuste saldoks on 8-14, Big 12 konverentsisiseselt on võidetud kolm ja kaotatud kuus mängu, millega ollakse eelviimasel kohal. Seitsmendal kohal oleval BYU-l on neli võitu ja neli kaotust. Konverentsi tippude vastasseisus alistas kaheksanda asetusega Kansas laupäeval 78:65 neljandana paigutatud Houstoni.

Ülikoolikorvpalli kuulsaimas vastasseisus oli kolmanda asetusega North Carolina 93:84 üle seitsmenda asetusega Duke'ist. Armando Bacot viskas 25 punkti ja võttis kümme lauapalli, Harrison Ingrami arvele jäi 21 punkti ja 13 lauapalli.

Anna Gret Asi mängis Oklahoma State'i (4-7) eest 40 minutit, aga ei suutnud oma koduülikooli päästa 74:81 kaotusest Big 12-s Kansas State'iga esikohta jagavale Oklahomale (9-1). Eestlanna viskas 15 punkti (visked väljakult 6/12, kolmesed 3/5), võttis seitse lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja tegi kolm vaheltlõiget.