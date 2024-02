Taaramäe sai lühendatud etapil 20. koha: uus lõputõus oli mulle liiast

McNulty edestas finišis Colombia ratturit Santiago Buitragot (Bahrain – Victorious) ja Aleksandr Vlasovi (Bora- Hansgrohe) 12 sekundiga. Taaramäe jäi võitjast ühe minuti ja 34 sekundi kaugusele.

"Täna läks kõik plaanipäraselt, välja arvatud see, et etapist lõigati viimased 20 km välja, mis mulle oleks sobinud," rääkis Taaramäe võistluse järel. "Finiš liigutati eelviimase tõusu otsa, mis oli minu kehakaalu arvestades liiast. Olenemata tulemusest olen rahul, sest see ongi hetkel planeeritud vorm, mis peaks ajastamisega paremaks minema. Sel aastal olen esimesteks sõitudeks natuke varu jätnud, sest eelmisel aastal olin kohe liiga hea ja hiljem märtsis sõitsin samuti veel hästi, kuid vorm juba langes. Sel aastal sooviks tippvormi ajastada Kataloonia ja Baski velotuurideks. Vormi ajastamine käib mul põhimõtteliselt ainult kehakaalu läbi ehk 2-3 kg on veel minna, muud polegi. Võimsus (vatid) on juba olemas."

Üldarvestuses kerkis McNulty etapivõiduga liidripositsioonile. Buitrago kaotab talle 14 ja Vlasov 17 sekundiga. Senine liider Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizane; +0.20) jätkab 20. positsioonil. Taaramäe (+1.44) kerkis neljanda etapiga viie koha võrra ja hoiab viimase etapi eel 21. kohta.

Pühapäeval on kavas 93 kilomeetrit marsruudil Betera – Valencia.