Kilk alistas meeste üksikmängu finaalis 18. tiitlit jahtinud Musta

Meeste üksikmängu finaalis asus oma 18. Eesti meistritiitlit jahtima Raul Must. Kui esimese geimi võitis ta 19-aastase Tauri Kilgi vastu kindlalt 21:14, siis järgmises jäi ta noorele vastasele alla 12 punktiga. Kolmas geim kujunes aga seevastu äärmiselt tasavägiseks, kuid publiku suure kaasaelamise toel suutis oma paremuse maksma panna just Kilk, võites otsustava geimi 25:23. Koos pronksi võitnud Karl Kerdiga krooniti Kilk hiljem Eesti meistriks ka meeste paarismängus.

"Praegu on ikkagi hea tunne, mängu ajal võib-olla oli pea pigem tühi. Lihtsalt üritasin keskenduda nii hästi kui sain ja anda endast parim, rahvale näidata head mängu," rääkis Kilk ERR-ile. "Ma arvan, et esimene meistritiitel on kõigile väga suur saavutus. Eriti Rauli vastu, kes on nii suur legend Eesti sulgpallis: tunded on meeletud," tõdes värske Eesti meister.

Neljadel olümpiamängudel käinud, kuid nüüdseks tippspordist taandunud 36-aastane Must hõbemedali pärast ei nukrutse, vaid tunneb heameelt, et peale on kasvamas tublisid noorsportlasi. Nende seas ka ta enda õpilased.

"Ma tunnen ennast üllatavalt hästi. Keha on väga väsinud, aga vaim on omal kohal, sest eks ma olin selleks valmis. Ma ei uskunud üldse, et ma olen võimeline seda võistlust võitma. See oli minu jaoks rohkem selline oma uue klubi reklaamimine ja oma uutele mängijatele uues grupis suurema sündmuse toomine. On väga oluline noori ala juurde saada ja neid hoida ka. Ja ma täitsin seda eesmärki, nii et nädalavahetus on hästi käima läinud," rääkis Must.

Naiste üksikmängus võidutses viimased poolteist aastat Musta käe all treeninud Helis Pajuste, kes alistas finaalis kahes geimis 21:11, 21:18 Catlyn Kruusi. Varasemad seitse aastat on meistritiitli võitnud Kristin Kuuba, kuid põlvevigastuse tõttu ei õnnestunud Eesti esireketil tänavu tiitlit kaitsta. Ka esmakordselt Eesti meistriks tulnud Pajuste oli valmistunud ennekõike Kuubaga kohtumiseks, ent mõistagi on rõõm värske tiitli üle suur.

"See tähendab mulle palju! Selle nimel on ikka väga palju tööd tehtud tiimi ja perega," kinnitas Pajuste. "Kristiniga mängisin kaks aastat tagasi finaalis ja pärast seda tekkis küll selline tunne, et tahaksin veel mängida. Sellepärast oli väga kurb kuulda, et see põlv on tal ikkagi natuke valus. Ma olingi tabelis tema poolel ehk me oleks poolfinaalis pidanud kokku minema. Mu ettevalmistus oligi tegelikult mõeldud selle poolfinaali peale. Kui ma sain teada, et teda pole, siis tegelikult pinged tõusid rohkem."

Naiste paarismängu võitsid Catlyn Kruus ning Ramona Üprus, segapaarismängu aga Kristjan Kaljurand ja Helina Rüütel.