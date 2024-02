Tuule kätte jäänud Aigro: teine hüpe oli tehniliselt isegi parem

"Suusahüpped on selline ala, et ilma vastu ei saa ja tuule vastu veel eriti. Eks see õnnega pooleks päev ole, aga pead ka ise suutma hea hüppe teha, et tuulepadja peale saada. Päris huvitav võistluspäev," rääkis Aigro võistluse järel.

Avavoorus suutis 138,5 meetrit hüpanud Aigrot edestada vaid seitse meest, 30 parema seast jäid näiteks välja MK-sarja üldliider Stefan Kraft ja seitsmendal kohal olev Karl Geiger. Eestlasel ei vedanud teises voorus tuuleoludega ja tema hüpe kandus 130 meetri kaugusele, lõpuks tuli leppida 18. kohaga. Sellest paremat on Aigro karjääri jooksul suutnud vaid Rukal.

"Teine hüpe oli tegelikult tehniliselt isegi parem, aga eks see hea positsioon esimese vooru järel kuskile sügavasse ajusoppi kripeldama jääb. Kui tundsin, et tegin hea hüppe ja teises ringis tuulega ei vedanud, toob ikka emotsiooni natuke alla," tõdes ta.

Esikoha teenis Aigro tiimikaaslane Norra koondises, Johann Andre Forfang, kellele oli see karjääri neljandaks MK-etapivõiduks, aga esimeseks viimase viie aasta jooksul. Esimest korda jõudis pjedestaalile Ryoyu Kobayashi järel kolmanda koha saanud Kristoffer Eriksen Sundal.

"Päev oli super! Teades Forfangi, siis tean, kui tähtis see talle oli. Eks endalgi kiskus all emotsionaalseks ja samuti Sundali esimene pjedestaalikoht: pole sõnu," rõõmustas Aigro tiimikaaslaste üle.