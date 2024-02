Pärnu pikendas TalTechi kaotusteseeria viiemänguliseks

Kodumeeskond Pärnu võitis kõik veerandajad, kasvatas teise perioodi keskel edu kahekohaliseks ning läks teise poolaja alguses juhtima 17 punktiga.

12 viskest kaheksa tabanud Robert Valge viskas Pärnu kasuks 23 punkti, Siim-Markus Post panustas ligi 22 minutiga 13 punkti, kümme resultatiivset söötu ja kuus lauapalli. TalTechi vedas tavapäraselt 25 punkti visanud Kasper Suurorg.

Viimasest viiest mängust neli võitnud Pärnu on kümne võidu ja 12 kaotusega tabelis kaheksas, TalTech on Eesti-Läti liigas kaotanud nüüd viis mängu järjest ning on kümne võidu ja 13 kaotusega kümnendal kohal.